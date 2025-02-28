Президент Ирана назвал условие возобновления переговоров с США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что переговоры с США могут возобновиться, если американские власти докажут свою договороспособность. По его словам, ключевое условие американцев для ведения переговоров — отсутствие у Ирана оружия. Он считает, что это позволит США «бомбить страну, когда им заблагорассудится».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Господин Пезешкиан отметил, что нельзя сначала ввести санкции, а потом предлагать переговоры. «Некоторые говорят, что у нас нет другого варианта, кроме как сесть за стол переговоров. Однако мы не говорили, что не будем вести переговоры. Мы лишь не будем склонять голову перед бандитами»,— сказал иранский президент (цитата по ТАСС).

В середине февраля представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что Тегеран отказывается от переговоров с Вашингтоном из-за неготовности администрации президента Дональда Трампа решать вопрос дипломатическим путем. Это стало реакцией на слова господина Трампа о том, что он предпочел бы договориться с Ираном по ядерной проблеме, нежели «разбомбить его к чертям».

На этой неделе страны «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция) потребовали от Ирана к середине года подписать новое ядерное соглашение. В противном случае европейские игроки грозятся восстановить все санкции, введенные в свое время СБ ООН за разработки в ядерной сфере.

Подробности — в материале «Ъ» «Иранскому атому поставили дедлайн».