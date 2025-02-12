Правительство Ирана заявило об отказе от переговоров с США из-за давления Трампа

Представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что Тегеран отказывается от переговоров с США, поскольку администрация президента Дональда Трампа не готова решать вопрос дипломатическим путем. Господин Трамп ранее заявил, что предпочел бы договориться с Ираном по ядерной проблеме, нежели «разбомбить его к чертям».

«Переговоры подразумевают под собой условия. Язык силы не является частью переговорного процесса, и объявленное максимальное давление никак не способствует переговорам. Мы говорим "нет" переговорам с противоположной стороной, так как они не понимают языка дипломатии. Мир видел, что Совместный всеобъемлющий план действий был подписан в результате усилий Ирана, но закончилось все именно их односторонним выходом»,— сказала Фатеме Мохаджерани на пресс-конференции, трансляцию вел телеканал SNN.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на этой неделе заявил, что, хотя Дональд Трамп выразил готовность к переговорам, он «подписывает все новые указы с антииранскими происками». Так, президент США подписал указ о возобновлении политики «максимального давления» на Иран. МИД Исламской Республики заявил, что ответом на «максимальное давление» станет иранское «максимальное сопротивление».

В 2018 году по инициативе Дональда Трампа США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий — многостороннего договора, который ослаблял санкции против Ирана в обмен на оптимизацию его ядерной программы. Среди всего прочего документ вводил усиленные международные инспекции на объектах всей цепочки ядерного производства. После выхода США из соглашения Тегеран ограничил доступ инспекторов к своей инфраструктуре.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иран выдал переговорную реакцию».

Лусине Баласян