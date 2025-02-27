Третья форма рубля уходит на новый срок

Массовое внедрение цифрового рубля, планировавшееся на 1 июля, откладывается на неопределенный срок. Участники рынка говорят, что на этот шаг Банку России пришлось пойти из-за неготовности инфраструктуры для широкого использования цифровой валюты. А эксперты отмечают, что сама концепция еще на этапе разработки содержала в себе изъяны, да и в целом к идее цифровых валют центральных банков в мире в последнее время относятся все более скептически.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В четверг, 27 февраля, выступая на встрече Ассоциации банков России, глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что старт массового внедрения цифрового рубля, намеченный на 1 июля, переносится на более поздний срок. «Мы продолжаем получать от вас вопросы об объемах необходимых доработок и запросы о сдвиге сроков широкого внедрения цифрового рубля»,— сказала она банкирам.

Цифровой рубль — это третья форма российской валюты после наличного и безналичного рубля. Граждане и организации могут иметь только один счет в цифровых рублях, который открывается в Банке России. Коммерческие банки выступают посредниками — через их приложение можно будет отправить поручение на перевод цифровых рублей, при этом своим счетом можно будет пользоваться из приложения любого банка. Проценты на остаток на счете не начисляются, и в цифровых рублях не выдаются кредиты. Такие рубли можно «окрашивать» — задавать определенное назначение, на которое можно их потратить, а также заключать смарт-контракты, когда деньги перечисляются после выполнения получателем определенных условий.

Задержки с внедрением третьей формы российской валюты связаны фактически с неготовностью инфраструктуры. «Сроки переносятся, потому что исполнители — банки и ТСП — оказались не готовы к массовому внедрению»,— пояснил “Ъ” глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков. При этом, по его словам, «законодательство для внедрения цифрового рубля полностью готово», а если «нужно будет отрегулировать что-то дополнительно, это можно сделать достаточно оперативно». Господин Аксаков не исключает, что «первые деньги пойдут уже 1 июля через тех, кто будет готов».

Ряд участников пилотного проекта подтвердили “Ъ”, что готовы к внедрению цифрового рубля.

По словам директора по инновациям банка «Синара» Виталия Копысова, «с технической стороны банк готов к массовому запуску в указанные регулятором сроки — все базовые сервисы пилотируются». То же самое сообщили и в ВТБ. Зампред правления банка «Дом.РФ» Николай Козак отметил, что перенос сроков «позволит организациям-участникам более детально проработать все меры и требования регулятора и перезаложить на это расходы на будущие периоды».

Идея создания цифрового рубля была обнародована в консультативном докладе Банка России в октябре 2020 года (см. “Ъ” от 14 октября 2020 года). В 2021 году была представлена концепция цифрового рубля и выбраны 12 банков для тестирования прототипа цифровой валюты. «Пилот» с реальными цифровыми рублями начался в августе 2023 года (см. “Ъ” от 10 августа 2023 года), и в нем приняло участие 13 банков, 600 человек и 22 компании. В сентябре 2024 года был объявлен второй этап «пилота», с добавлением ряда операций и расширением числа участников — до 9 тыс. граждан и 1,2 тыс. компаний. С расширением числа участников тоже не все получилось гладко — по словам Эльвиры Набиуллиной, сегодня в «пилоте» участвуют 1700 граждан и около 30 компаний.

Вместе с тем потенциальные пользователи цифровой валюты настроены осторожно. По словам президента Ассоциации малоформатной торговли Владлена Максимова, торговля относится к внедрению цифрового рубля в целом скептически, «поскольку сейчас непонятно, какие издержки бизнес будет нести из-за этого и какое оборудование нужно для его приема в торговых точках». Председатель президиума АКОРТ (объединяет крупнейших ритейлеров) Станислав Богданов отметил, что для успешного и плавного внедрения цифрового рубля требуется отсрочка «для разработки программного обеспечения, внесения изменений в существующие информационные системы, проведения тестовых испытаний и обучения персонала».

Источники “Ъ” на финансовом рынке также отмечают отсутствие энтузиазма у банковского сообщества.

Один из собеседников “Ъ” отмечает, что «не до конца понятен финансовый эффект для банков от колоссальных затрат на внедрение цифрового рубля», кроме того, есть вопросы и к технической реализации проекта, например, «в части кибербезопасности есть только общая концепция, без конкретики». Другой собеседник “Ъ” отметил, что требуются очень серьезные доработки в мобильных приложениях банков и интеграция в терминалы оплаты. По его словам, перенос сроков внедрения мог быть вызван позицией Сбербанка, который активно этого добивался, имея наибольшую клиентскую базу и самую крупную эквайринговую сеть. В Сбербанке от комментариев отказались.

1,7 тыс. граждан принимают участие во втором этапе «пилота» цифрового рубля

Эксперты обращают внимание на то, что недоработки были допущены еще на этапе формировании концепции. По словам МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексея Войлукова, изначально концепцию цифрового рубля разрабатывали программисты, а не экономисты и представители бизнеса. «Поэтому техническую задачу по переводу цифровых рублей они смогли решить, но про сопутствующие задачи они просто не думали, например, пока так и неясно, как должна быть организована борьба с отмыванием и финансированием терроризма»,— говорит он.

Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег Виктор Достов указывает, что сейчас в мире «все более осторожно относятся к идее внедрения цифровой валюты центральных банков, и тот же Китай, который всем ставят в пример, существенно замедлил проведение своего "пилота"». Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров обратил внимание, что Дональд Трамп в числе своих первых документов на посту президента США подписал распоряжение об остановке работ по цифровому доллару. «В этих условиях вопрос проекта цифрового рубля из плоскости переноса сроков имеет все шансы перейти в плоскость его переформатирования, например, на принципах токенизации безналичных денег кредитных организаций, что обеспечивает ту же столь вожделенную цифровизацию финансов, но с существенно меньшими издержками»,— считает он.

Максим Буйлов, Виктория Колганова, Александра Мерцалова