Эксперимент не для всех

В среду ЦБ сообщил, что пробные операции с цифровым рублем начнутся уже 15 августа. В них будут участвовать клиенты и сотрудники 13 банков (в том числе ВТБ, «АК Барса», МТС-банка, ПСБ, Совкомбанка, «Синары», Росбанка и ТКБ). На первом этапе число клиентов в пилотном проекте будет ограниченным — порядка 600 человек и 30 юридических лиц из 11 городов. «Мы опробуем операции на этой небольшой группе, все процессы и процедуры...» — рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Сначала на клиентах банков будет тестировать открытие и пополнение кошельков, переводы и оплату покупок. К проекту хотят присоединиться еще 19 банков. В 2024 году, как ожидается, станут доступны операции по динамическому QR-коду и переводы между юридическими лицами. Будет расширен функционал и для автоматических платежей. Введение цифрового рубля в широкий оборот планируется начать с 2025 года.

Примечательно, что в число участников пилота не вошли крупнейший в стране Сбербанк и один из лидеров платежного рынка Тинькофф-банк. И если «Сбер» традиционно выступает против инноваций ЦБ в части расчетов, обоснованно считая, что новые сервисы уменьшают его долю рынка и доходы от платежей и переводов, то «Тинькофф» до сих пор такой нелояльности к идеям регулятора не проявлял.

Оба банка оставили без комментариев запросы о причинах нежелания участвовать в проекте ЦБ. Собеседники “Ъ” из числа участников пилотного проекта уверяют, что и Сбербанк, и «Тинькофф» исходно в нем были, но «потом изменили позицию». Официально причины они не называли. Но собеседники “Ъ” сходятся во мнении, что оба игрока стараются максимально отсрочить момент входа в цифровой рубль, чтобы не лишиться доходов и клиентов.

Опасения банкиров могут быть оправданными. Опыт внедрения Системы быстрых платежей (СБП) ЦБ ярко продемонстрировал, что для клиентов кредитных организаций важнее экономика, чем привязанность. На сегодняшний день, по оценкам Ольги Скоробогатовой, СПБ пользуются половина граждан РФ, хотя исходно «к ней относились скептически». На данном этапе операции с цифровым рублем для физлиц будут бесплатными, а для бизнеса появление инструмента будет означать резкое снижение эквайринговых комиссий.

Впрочем, в отличие от ситуации с СБП, сейчас регулятор предпочитает не накалять ситуацию и не вступать в конфронтацию с банками-отказниками, принуждая их включаться в проект. И тут вспоминаются слова Наполеона Бонапарта: иногда чтобы выиграть войну, нужно проиграть битву.