Третья форма рубля

Цифровой рубль, третья форма российской валюты после рубля наличного и безналичного, в 2025 году должен превратиться в полноценное средство платежа. По крайней мере, так было объявлено ЦБ. Сомневаться в реальности этого срока есть основания — проект введения в оборот средства платежа, позволяющего отслеживать движение денег по всей цепочке контрагентов, с самого старта в 2023 году тестируется ни шатко ни валко. А в 2024-м у еще не заработавшего толком цифрового рубля обозначился вполне перспективный и не менее высокотехнологичный конкурент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Пилот по внедрению цифрового рубля начался в августе 2023 года, и уже на этом этапе Банк России подошел к процессу неосмотрительно. Регулятор включил в проект 13 банков — число несчастливое. В 2024-м регулятор исправил опрометчивое решение, отозвав в феврале лицензию у Киви-банка, однако ситуацию это кардинально не исправило. Во втором этапе ЦБ анонсировал участие уже 19 и даже 30 банков. Многие банки в начале года заявляли, что готовы присоединиться к проекту, среди них были такие апологеты передовых цифровых технологий, как Сбербанк и Т-банк. Однако к 1 сентября, когда новый этап был официально объявлен, из испытателей осталась лишь прежняя дюжина.

Пилоты и тесты

Тот вариант тестирования цифрового рубля, который осуществляется сегодня, по большому счету сложно назвать вторым этапом, это скорее расширенный вариант первого. Начиналось все с того, что 600 сотрудников банков-участников пилота учились открывать счета, переводить друг другу цифровые рубли и оплачивать ими покупки в адрес 22 юрлиц из 11 городов России. На втором этапе граждан, тестирующих цифровой рубль, стало 9 тыс., а юрлиц — 1,2 тыс. Кроме того, к операциям, проводимым ранее, добавились переводы между компаниями и оплата по динамическому QR-коду.

Тот факт, что крупные банки отказались присоединиться к пилоту, сам по себе показателен, однако этим проблемы цифрового рубля не ограничились.

В конце ноября первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что уходит со своего поста, хотя именно она была главным застрельщиком и двигателем этого амбициозного проекта. После этого стали поступать сигналы, что с его внедрением не все так безоблачно, как хотелось бы регулятору. Еще до ухода первого зампреда ЦБ Минпромторг в отзыве на законопроект, который обязывает все крупные торгово-сервисные предприятия с 1 июля 2025 года обеспечить прием оплаты цифровым рублем, написал, что розница к этому не готова.

Ведомство просит отсрочку в два года для подготовки инфраструктуры. Если учесть, что прием оплаты с помощью карт, QR-кодов и всевозможных Pay-сервисов этим самым ТСП обеспечивают банки, то получается, что именно они и не готовы к расчетам в цифровых рублях.

Цифра и токен

Кроме того, с уходом Ольги Скоробогатовой возобновились разговоры о том, что стоит присмотреться к токенизации безналичных рублей, которые могут обеспечить большинство функций, которые обещает цифровой рубль, включая «окрашивание», позволяющее обеспечить целевое использование выделенных средств.

Коренное отличие токенизированных рублей от цифровых заключается в том, что первые хранятся на счетах в коммерческих банках, а не в ЦБ (как во втором случае), и для них не требуется больших затрат, поскольку эти технологии в банках уже работают, например при использовании Pay-сервисов. Более того, еще в ходе обсуждения консультативного доклада о цифровом рубле, опубликованного Банком России в 2020 году, Сбербанк сразу предлагал не изобретать новую сущность, а использовать токенизацию безнала. Однако ЦБ был неумолим и, говорят, не в последнюю очередь из-за позиции госпожи Скоробогатовой.

Трансграница на замке

Одним из важных преимуществ цифрового рубля в последнее время все чаще называется потенциальное облегчение трансграничных платежей. Правда, для этого и зарубежные центробанки должны запустить свою цифровую валюту, а с этим в последнее время дела все хуже.

Согласно данным Frank RG, в 2024 году лишь 10% центробанков продолжают разрабатывать собственную цифровую валюту (CBCD), тогда как в 2023-м их было 21%.

Более того, согласно отчету «Будущее платежей», подготовленному Институтом цифровых денег, который является подразделением Официального форума кредитно-денежных и финансовых институтов (OMFIF), доля центральных банков, считающих CBCD перспективным решением для трансграничных платежей, упала с 31% до 13% за год. При этом, согласно опросу OMFIF, 30% респондентов считают, что главная задача в трансграничных платежах заключается в снижении трансакционных издержек, и отвечавшие ставят эту задачу выше увеличения скорости обработки платежей.

Ситуация с цифровой валютой центральных банков на данном этапе напоминает ту, что сложилась в освоении космоса в 80-е годы XX века. В 1981 году США запустили в космос первый корабль многоразового использования Space Shuttle. Идея казалась логичной: космический корабль — штука дорогая. И каждый раз почти полностью сжигать при запуске что-либо на орбиту представляется расточительным. Советский Союз также шел по этому пути и в 1988 году запустил в космос многоразовый корабль «Буран», который, успешно выполнив задание, больше никуда не летал. Американцы сделали пять шаттлов, каждый из которых был рассчитан на 100 запусков, но все вместе за 30 лет они совершили всего 135 полетов, и в 2011 году программу закрыли из-за высоких расходов.

Максим Буйлов, корреспондент отдела финансов «Ъ»: «В нынешнем виде цифровая валюта центральных банков хотя и кажется логичной и очень инновационной идеей, но, похоже, не выдерживает столкновения с экономической действительностью».

В 80-е годы, когда шаттлы начали летать, я готовился, а потом и поступил в Московский авиационный институт и очень интересовался всем, что связано с авиацией и космосом. Тогда я где-то вычитал, что вывести на орбиту 1 кг груза многоразовым шаттлом стоит $15 тыс., а одноразовой ракетой-носителем (РН) «Союз» — $1 тыс. Не ручаюсь за достоверность этих цифр, но факт остается фактом — шаттлы уже в истории, а «Союзы» до сих пор летают. Впрочем, Илон Маск создал свой вариант многоразовой космической системы и возвращает из космоса для последующего использования не только космические корабли, но и ступени РН. Конечно, это все значительно проще, чем система Space Shuttle, но и стоимость таких полетов ниже, а надежность — выше. То есть произошла смена и даже упрощение технологии при сохранении принципа.

То же самое и с цифровой валютой центральных банков. В нынешнем виде хотя и кажется логичной и очень инновационной идеей, но, похоже, не выдерживает столкновения с суровой экономической реальностью. И не исключено, что она появится в новом качестве, более простом и надежном.

Максим Буйлов