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обновлено 13:02

В Ростовской области закроются еще две фабрики Gloria Jeans

Компания Gloria Jeans закрывает свои производственные площадки в Шахтах и Новошахтинске. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на собственный источник в органах власти. По информации собеседника издания, руководство GJ посчитало более экономически выгодным перевести швейные фабрики в одну из азиатских стран.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На площадках компании в Шахтах и Новошахтинске суммарно трудоустроены около 1,5 тыс. человек. Работникам уже сообщили о закрытии предприятий и переносе производства.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Gloria Jeans планирует сократить часть своих производств в донском регионе. Так, уже закрыта швейная фабрика в Сальске. Сотрудникам предлагались рабочие места на других площадках компании. Как пояснили в Минпроме Ростовской области, GJ оптимизирует производственный процесс.

Анастасия Казуков

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