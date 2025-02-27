Судья Игорь Мацко объяснил, почему убийцы аниматоров на Кубани не признаны бандой

Председательствующий по уголовному делу об убийстве Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко судья Краснодарского краевого суда Игорь Мацко рассказал «Ъ-Кубань» о сложностях взаимодействия в процессе представителей потерпевших. По его словам, вдова Кирилла Дарья Чубко дважды заявляла отвод суду, что только затягивает рассмотрение дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«В прессе, например, не было сказано, что один отвод был заявлен в связи с тем, что суд якобы отказался приобщать к материалам дела доказательства. А это неправда, поскольку судебное следствие у нас началось только вчера (26 февраля.— «Ъ-Кубань»), когда гособвинитель Наталья Евгеньевна Каликанова огласила присяжным доказательства. Дарья Германовна Чубко в этой стадии также могла представить любые доказательства, однако она на заседание не явилась»,— говорит господин Мацко.

Второй отвод суду, по словам судьи, Дарья Чубко заявила в связи с тем, что председательствующим был отведен по ходатайству потерпевших ее представитель Александр Звездин. Адвокат, отмечает Игорь Мацко, неоднократно просил вернуть уголовное дело на доследование в связи с тем, что обвиняемые там квалифицировались не как «банда», а как «группа лиц». «А банда и не может им вменяться, потому что в их преступном деянии должно присутствовать оружие, а убиты Чубко и Мостыка были обычным ножом. А обычный нож за оружие не считается. Если бы они были застрелены из ружья, то вопросов бы не было, и следствие квалифицировало бы эту группу лиц как банду»,— поясняет судья.

Также он указал, что господин Звездин был отстранен от процесса, потому что «брал деньги с разных потерпевших», и в конечном итоге мнения потерпевших разделились, в том числе и по вопросу отвода суда. Представитель государственного обвинения Наталья Каликанова добавила, что Александр Звездин звонил и угрожал другим потерпевшим по данному уголовному делу и требовал, чтобы он представлял их интересы в суде.

Как ранее рассказал «Ъ-Кубань» сам господин Звездин, его отвод обусловлен формальным противоречием интересов потерпевших и был заявлен Надеждой Плешковой — матерью Татьяны Мостыко. Женщина длительное время уклоняется от контактов с Дарьей Чубко. В то же время, по словам гособвинителя, госпожа Чубко постоянно звонила Надежде Плешковой и предлагала некое сотрудничество. Сейчас супруга погибшего, которая, по некоторым данным, проживает в Крыму, ходатайствует о возвращении Александра Звездина в дело как представителя ее и несовершеннолетнего Платона Чубко — сына Кирилла.

Отметим, что уже на втором заседании по уголовному делу об убийстве Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, проходящем с участием присяжных заседателей (на суде присяжных настоял предполагаемый организатор убийства Демьян Кеворкьян), отсутствуют представители Дарьи Чубко. 26 февраля в зале суда присутствовал брат убитого Сергей Чубко.

«Ъ-Кубань» сообщал, что 26 февраля по делу об убийстве аниматоров выступил свидетель Сергей Третьяк. Он рассказал присяжным об убийстве, которое, по его словам, Демьян Кеворкьян совершил в мае 2013 года. Тогда господин Третьяк работал вальщиком аварийных тополей в бригаде Кеворкьяна, где также трудились Александр Рубленко и Сергей Сербов. Однажды, когда 31-летний Сербов отказался выходить на работу, Кеворькьян якобы нанес ему удар метровым бруском в область шеи, после чего потерявшего сознание мужчину вывезли в лесополосу и сбросили на него при помощи крана-манипулятора с трехметровой высоты часть дерева, чтобы «инициировать производственную травму». После этого мужчину положили в заранее выкопанную яму, засыпали цементом, чтобы не нашли собаки, и забросали землей.

Как рассказал на суде Сергей Третьяк, после этого случая он пообещал молчать и тогда Кеворкьян отпустил его домой к семье. Однако с тех пор Демьян неоднократно появлялся в жизни Третьяка, требуя перевод денежных сумм и угрожая в случае неповиновения ему и его семье. Свидетель пытался «потеряться», но сообщники Кеворкьяна находили его.

В зале суда Сергей Третьяк обнародовал письмо, которое его матери якобы написал его давний знакомый, а теперь один из подсудимых — Анатолий Двойников. Автор письма рассказал, что его пытали, приковывали наручниками к дереву, заставляя выполнять волю Кеворкьяна. По мнению Натальи Каликановой, Двойников, который сознался в убийстве Кирилла Чубко, и Арам Татосян, сознавшийся в убийстве Татьяны Мостыко, совершили свои преступные деяния под угрозой расправы над ними Демьяном Кеворкьяном, который также якобы шантажировал своих сообщников неизвестными пока следствию фактами. «Не исключено, что свидетель Третьяк вполне мог оказаться четвертым на скамье подсудимых»,— заключила гособвинитель.

Подробнее в материале «Засыпали тело цементом, чтобы не отрыли собаки»

Дмитрий Михеенко