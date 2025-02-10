Подсудимый требует доказательств

Краснодарский краевой суд приступил к рассмотрению уголовного дела с участием присяжных заседателей в отношении предполагаемых убийц аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. С мая 2023 года обвиняемые находятся под стражей, а 10 февраля 2025 года суд продлил для них меру пресечения до 13 мая. Из троих фигурантов дела вину частично признали только двое. Названный гособвинением главарем банды Демьян Кеворкьян своей вины не признает, утверждает, что изложенная прокуратурой версия событий не имеет под собой реальных доказательств, а сам он был «случайно вовлечен в череду трагических событий». Юристы считают, что в процессе, где вердикт выносят присяжные заседатели, оправдательных приговоров намного больше, чем в обычном суде, а наказание часто оказывается мягче.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

10 февраля в Краснодарском краевом суде состоялось первое заседание с участием коллегии присяжных заседателей в отношении Демьяна Кеворкьяна, Арама Татосяна и Анатолия Двойникова. Татосяну и Двойникову инкриминируют убийство (п. п. «а», «ж». «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), угон автомобиля (ч. 4 ст. 166 УК РФ), умышленное уничтожение чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ) и разбой (п. п. «а», «в», ч. 4 ст. 162 УК РФ). Предполагаемый глава банды Демьян Кеворкян обвиняется в покушении на убийство (п. п. «а», «ж», «з» ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на угон (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 166 УК РФ), покушении на уничтожение чужого имущества (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 167 УК РФ) и покушении на разбой (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Напомним, в конце апреля 2023 года 37-летний руководитель event-агентства Кирилл Чубко и 18-летняя аниматор Татьяна Мостыко возвращались на автомобиле «Хендай» с праздничного заказа, но домой в Усть-Лабинск так и не доехали. Последний раз Кирилл звонил своей супруге Дарье вечером 28 апреля, сказал, что пробил на дороге колесо, но сейчас какие-то люди согласились ему помочь. На следующий день Дарья не дозвонившись до мужа, набрала Татьяну, но голос девушки показался ей испуганным. Вскоре перестал отвечать и ее телефон. Начались поиски пропавших. Сначала был обнаружен сгоревший «Хендай» Кирилла, а спустя некоторое время — были установлены люди, вероятно, причастные к исчезновению аниматоров. Они и признались в убийстве Кирилла и Татьяны, а также показали места их захоронений.

Судья Игорь Мацко, обращаясь к присяжным, обратил их внимание на то, что вина подсудимых еще не доказана, поэтому заседателям предстоит самим сделать выводы о виновности или невиновности фигурантов дела. Представитель гособвинения Наталья Каликанова также акцентировала внимание присяжных на том, что многие сегодня возмущаются несправедливостью правосудия, и теперь им — обычным налогоплательщикам — предстоит доказать его объективность.

Подсудимые Татосян и Двойников, доставленные как и Кеворкьян в зал суда из следственного изолятора, сидели демонстративно поодаль от предполагаемого главаря банды.

Наталья Каликанова рассказала присяжным, как по версии следствия и гособвинения развивались трагические события. По ее словам, не позднее 26 апреля 2023 года Кеворкьян, находясь в селе Черниговское Апшеронского района, решил создать организованную преступную группу с целью хищения чужого имущества, грабя и убивая водителей автомобилей, передвигающихся по малолюдным автодорогам Краснодарского края. Для совершения преступлений он якобы вооружился ножом, наручниками и липкой лентой, а также вовлек в банду Анатолия Двойникова и Арама Татосяна.

«Между фигурантами были доверительные отношения на протяжении более 10 лет. Двойников и Татосян, беспрекословно признавая авторитет Кеворкьяна и преследуя корыстные цели, согласились участвовать в нападениях и убийствах водителей и пассажиров. Кеворкьян распределил между ними преступные роли. Его роль заключалась в организации и координации нападений, убийств и ограблений»,— говорит гособвинитель.

27 и 28 апреля 2023 года Кеворкьян, Двойников и Татосян ездили по ряду районов Краснодарского края на автомобиле ВАЗ-21140, за рулем которого был Кеворкьян, в поисках объектов для разбойных нападений. Около девяти вечера 28 апреля, проезжая по автодороге между станицами Каневской и Березанской, их машина попала в дорожную яму и пробила переднее колесо. В это же время в ту же дорожную яму попал проезжающий мимо автомобиль «Хендай» под управлением Кирилла Чубко и также пробил переднее правое колесо. Ни о чем не подозревающий руководитель event-агентства разговорился с мужчинами, которые, по версии прокуратуры, согласились отвезти его на своей «четырнадцатой» в станицу Березанскую за новым колесом. Татьяна Мостыко осталась в машине. Когда Чубко, Кеворкьян, Татосян и Двойников вернулись, Кирилл начал менять переднее колесо, а Кеворкьян, по словам госпожи Каликановой, поручил Двойникову и Татосяну напасть на аниматора и заковать в наручники. Сам же глава банды связал Татьяну липкой лентой.

Всю последующую ночь и половину следующего дня, по версии обвинения, нападавшие и их жертвы, сообщившие под угрозой смерти пароли от своих банковских карт, ездили на «Хендае», принадлежащем отцу Кирилла Чубко, по различным населенным пунктам и обналичивали деньги. В общей сложности злоумышленники похитили у аниматоров 570 тыс. руб. Первым убили Кирилла Чубко. По версии следствия, убийство совершил Двойников, который нанес жертве 13 ударов в грудь и область шеи, от чего аниматор скончался на месте. Убийца снял с трупа золотую подвеску, цепочку и кольцо. Труп Кирилла захоронили на месте совершения преступления. После этого обвиняемые якобы поехали на заправку, где приобрели канистру бензина в районе половины одиннадцатого утра 29 апреля 2023 года они облили топливом автомобиль «Хендай» и сожгли со всеми находящимися в нем личными вещами и документами жертв.

После этого на своем ВАЗе они отправились в район хутора Коржи, где Татосян пятью ударами ножа в область шеи убил Татьяну Мостыко. С трупа девушки также сняли ювелирные украшения, после чего закопали в на месте преступления.

«Я абсолютно уверена в виновности подсудимых, надеюсь и вас впечатлил этот рассказ. Теперь вам предстоит стать невольными участниками этих событий, вынося приговор обвиняемым»,— заключила Наталья Каликанова.

В то же время адвокат Кеворкьяна Татьяна Юдина, обращаясь к присяжным, заявила, что у обвинения недостаточно доказательств вины ее подзащитного, который никого не убивал, а просто оказался «случайно вовлечен в череду трагических событий», который совершили Двойников и Татосян, а Кеворкьяна якобы арестовали просто потому что он был с ними ранее знаком. «Прямых доказательств недостаточно для обвинения в столь тяжких преступлений. Гособвинение просто озвучивает свои предположения. Я надеюсь вы вынесете справедливый оправдательный приговор», — обратилась к присяжным госпожа Юдина.

Адвокат Арама Татосяна, который на предыдущих заседаниях суда признал вину и извинился перед родственниками убитых, заявила, что ее подзащитный тоже надеется на справедливый приговор, «несмотря на то, что о нем пишут и говорят». Адвокат Двойникова Яна Галаган также упрекнула гособвинение в том, что обвинительная речь была построена так, будто вина ее подзащитного уже доказана. На деле же, по словам защитника, Двойников не отрицает, что убил Кирилла Чубко, не отрицает разбойное нападение, но якобы не причастен к угону машины и уничтожению документов.

Кстати, Демьяну Кеворкьяну инкриминируется еще одной убийство, совершенное в мае 2013 года. По словам Натальи Каликановой, Кеворкьян, Сергей Сербов, Александр Рубленко и Сергей Третьяк находились тогда в одном из дворов частного домовладения в станице Ясенской Ейского района. Между Кеворкьяном и 31-летним Сербовым произошла ссора, в ходе которой Кеворкьян взял метровый деревянный брус и ударил им Сербова по голове, в результате чего тот скончался на месте от внутричерепной травмы.

«После этого Кеворкьян совместно с Рубленко и Третьяком, которые опасались, что с ними расправятся также, как и с Сербовым, если они сообщат об убийстве в правоохранительные органы, на автомобиле ВАЗ-2109 вывезли труп в Каневской район и положили на землю под кран-манипулятор на базе автомобиля “Урал”. Кеворкьян инициировал несчастный случай, скинув краном фрагмент дерева на труп Сербова. После этого Рубленко и Третьяк перенесли тело в сторону и захоронили его, предварительно засыпав цементной смесью»,— рассказывает представитель гособвинения.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что Демьян Кеворкьян незадолго до убийства аниматоров досрочно освободился из мест лишения свободы, где отбывал 18-летний срок за совершение особо тяжких преступлений. По данным издания, бывший заключенный служил в одном из штурмовых подразделений в зоне СВО и вернулся в Краснодарский край по истечении срока контракта.

Помимо презентации мнения сторон 10 февраля Краснодарский краевой суд решал вопрос о продлении обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Кеворкьян и Татосян пытались убедить суд в том, чтобы их отпустили под домашний арест, Двойников оставил этот вопрос на усмотрение суда.

«Я ничего не понимаю, почему я два года нахожусь под стражей, а мне не предоставили ни одного убедительного доказательства моей вины. Я не совершал этих преступлений. Прошу суд отпустить меня под домашний арест в мою квартиру в Апшеронском районе, обещаю являться в зал суда по первому же требованию»,— заявил Демьян Кеворкьян.

Тем не менее, судья Игорь Мацко оставил подсудимых в следственном изоляторе минимум до 13 мая. Подсудимые могут обжаловать это решение в апелляционной инстанции.

По совокупности инкриминируемых статей Кеворкяну, Татосяну и Двойникову грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Но, как отмечает краснодарский адвокат Александр Валявский, в суде присяжных оправдательных приговоров намного больше, чем в обычном суде. «Даже если вина подсудимых доказана, наказание часто оказывается мягче»,— резюмирует юрист.

Дмитрий Михеенко