«Засыпали тело цементом, чтобы не отрыли собаки»

В Краснодарском краевом суде продолжается процесс по делу о жестоком убийстве в Выселковском районе Кубани аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. По требованию предполагаемого организатора преступления — Демьяна Кеворкьяна — судебные слушания проходят с участием коллегии присяжных заседателей. В ходе расследования уголовного дела следствие вскрыло факт еще одного убийства, якобы совершенного Кеворкьяном в мае 2013 года. На очередном заседании крайсуда выступил свидетель предполагаемой расправы обвиняемого над 31-летним работником по спилу аварийных деревьев Сергеем Сербовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алена Алисян Фото: Алена Алисян

26 февраля в Краснодарском краевом суде прошло очередное заседание по делу об убийстве 37-летнего руководителя event-агентства Кирилла Чубко и 18-летней аниматора Татьяны Мостыко. Процесс начался с известия о кончине матери Кирилла — Лидии Чубко. Главный обвиняемый по делу Демьян Кеворкьян принес в связи с этим соболезнование родственникам стороны обвинения. Гособвинитель Наталья Каликанова ходатайствовала перед судом об оглашении показаний госпожи Чубко, данных ей на стадии предварительного следствия. Судья Игорь Майко удовлетворил ходатайство.

Ранее «Ъ-Кубань» писал о том, что 28 апреля 2023 года Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко возвращались на машине Кирилла с праздничного заказа, но домой в Усть-Лабинск так и не доехали. Спустя два дня поисков правоохранители нашли сгоревший автомобиль Hyundai, а позже задержали предполагаемых преступников, которые рассказали, как они расправились с жертвами и где зарыли тела.

На скамье подсудимых Демьян Кеворкьян, Арам Татосян и Анатолий Двойников. Все трое обвиняются в убийстве (п. п. «а», «ж». «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбое (п. п. «а», «в», ч. 4 ст. 162 УК РФ), угоне автомобиля (ч. 4 ст. 166 УК РФ) и уничтожении чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ). Татосян и Двойников фигурируют в уголовном деле как исполнители (они частично признали свою вину), а Демьян Кеворкьян — как организатор. Более того, если, согласно версии следствия, Анатолий Двойников лично убил Кирилла Чубко, а Арам Татосян — Татьяну Мостыко, Кеворкьяну помимо организации этих убийств инкриминируют еще одно, совершенное в мае 2013 года на территории Ейского района. Сам обвиняемый, имеющий за плечами уголовный срок за тяжкие преступления, вину свою не признает.

Вызванный судом для дачи свидетельских показаний Сергей Третьяк рассказал присяжным заседателям, что познакомился с Демьяном (он называет его Димой) Кеворкьяном в 2011 году. Тогда у вернувшегося из армии молодого человека не было средств к существованию, поэтому он подрядился спиливать аварийные тополя на территории Краснодарского края в бригаде, которую возглавлял Кеворкьян. «Отношения между нами сразу же не заладились, потому что мне за проделанную наравне со всеми работу платили меньше остальных. Поэтому я однажды просто ушел из бригады никому ничего не говоря»,— рассказывает свидетель.

Тем не менее, в конце 2012 года судьба вновь свела Сергея Третьяка с Демьяном Кеворкьяном — мужчина снова решил подзаработать и попал под начало последнего. По словам свидетеля Третьяка, в бригаде их было шестеро — он сам, бригадир Кеворкьян, Александр Рубленко, некие Синицын и Крюков, а также Сергей Сербов, который занимался низкооплачиваемой уборкой веток после спила аварийных тополей. Работы велись в Каневском районе, а жили подрядчики в станице Ясенской Ейского района, что в 40 км от места повалки деревьев.

«Сергей (Сербов, - «Ъ-Кубань») был небольшого роста, худощавый, и у него постоянно не хватало денег на сигареты, воду... Даже после того как нам выплачивали зарплату. Можно предположить, что ему платили очень мало»,— рассказывает Сергей Третьяк, который жил в одном доме с Сербовым и Кеворкьяном.

В один из дней мая 2013 года, по словам свидетеля, они, как обычно, собирались на работу. Рано утром их разбудил Александр Рубленко, мужчины поставили кофе, а Кеворкьян пошел заводить машину. Сергей Сербов якобы никак не реагировал на призывы скорее собираться и выезжать, а когда к дому подошел Кеворкьян, он вышел и заявил, что ему такая работа не нужна и больше он работать не намерен. «Когда Сергей повернулся к нам спиной, чтобы войти в дом, Кеворкьян взял в руки лежащее рядом бревно длиной около метра и ударил его в область шеи. Сергей упал без сознания. Я сразу же подбежал к нему и проверил на шее пульс — он был очень слабым. На мое предложение вызвать скорую, Дима сказал, что никакую скорую мы вызывать не будем, а будет делать так, как он скажет. Мы испугались и подчинились»,— рассказывает Сергей Третьяк.

Мужчины подхватили тело Сербова, посадили на заднее сиденье «девятки» и поехали к месту спила деревьев. Там, по свидетельству Сергея Третьяка, Кеворкьян повалил дерево, распилил его ствол на три части, одну из которых при помощи манипулятора на базе автомобиля «Урал» сбросил с высоты примерно трех метров на тело Сергея Сербова. После этого он якобы дал команду Третьяку и Рубленко оттащить труп в соседнюю посадку и вырыть яму, а сам уехал. Через 20 минут он, по словам свидетеля, вернулся с мешком цемента, которым засыпал положенное в яму тело мужчины.

«Засыпали тело цементом, чтобы не отрыли собаки. А поверх цемента закопали землей. Когда приехали работники второй бригады мы сказали им, что Сербов якобы испугался проезжающей мимо полицейской машины и убежал в поле. На случай, если бы тело Сергея нашли, была легенда, что он якобы получил производственную травму, а мы испугались и закопали его. Примерно через месяц я, пообещав молчать о происшедшем, уехал домой»,— рассказывает Сергей Третьяк.

На этом его контакты с Кеворкьяном якобы не прекратились. Свидетель рассказал присяжным, что в 2017 году некие лица неславянской внешности вызволили его из дома, совершили звонок, где по громкой связи к нему якобы обратился Кеворкьян, который, по словам Третьяка, сказал ему, чтобы он платил деньги, иначе инцидент с убийством Сербова вскроется, и Третьяк пойдет соучастником. Мужчина испугался и какое-то время совершал переводы отбывающему на тот момент срок за тяжкие преступления Кеворкьяну. Какое-то время, говорит свидетель, он пытался скрыться, менял телефоны и адреса, но его якобы всюду находили сообщники бывшего бригадира и угрожали расправиться с его семьей.

Весной 2023 года, по словам Сергея Третьяка, неизвестные (он предполагает, что это был знакомый ему с 2005 года Анатолий Двойников) прикрепили ко дну его автомобиля GPS-трекер, но полиция не стала возбуждать по этому факту дело. Сергей Третьяк предоставил суду фотографии устройства слежения, а также фото якобы следившей за ним в Тихорецке машины с московскими номерами и письмо, которое, по словам свидетеля, было написанов Двойниковым его матери. В письме, отмечает Третьяк, предполагаемый Двойников рассказал, что его пытали с целью выведать местонахождение свидетеля убийства Сербова.

По версии Демьяна Кеворкьяна все было совсем не так, и никого он не убивал, а кто убил Сербова — не знает. Он якобы вернулся после административного ареста, куда был помещен за управление транспортным средством без соответствующего права, и не застал в бригаде одного человека. «Я приехал — их двое. Я спросил, где Сербов, а Третьяк и Рубленко сказали мне, что он увидел патрульную машину и убежал. Ну, убежал и убежал, я не стал искать. Не я его брал в бригаду. Потом через какое-то время сбежал Третьяк, потом собрал вещи и уехал Рубленко. Но мы проработали на этом объекте до осени»,— рассказывает Кеворкьян.

В зале суда предполагаемый убийца постоянно вступал в полемику с гособвинителем, которая обвинила его в устраивании шоу. Кеворкьян протестовал против задаваемых прокурором вопросов свидетелю, судья в итоге пригрозил ему удалением с процесса.

Как ранее писал «Ъ», еще в 2010 году Демьян Кеворкьян был приговорен к двум годам ограничения свободы за грабеж, а в 2011-м — к двум годам колонии-поселения за причинение тяжкого вреда здоровью в результате ДТП. В 2016 году Краснодарский краевой суд признал Кеворкьяна виновным в создании банды и ее руководстве, незаконном обороте оружия, совершении двух разбойных нападений, угоне и вымогательстве, назначив ему 18-летний срок. По какой причине он оказался на свободе, в правоохранительных органах не сообщают. Из карточки уголовного дела, размещенной на официальном сайте краевого суда, его фамилия удалена. В СМИ сообщалось, что подозреваемый в составе ЧВК «Вагнер» участвовал в боевых действиях на Украине. Эту же информацию подтвердил Сергей Третьяк, но обвиняемый опротестовал данное заявление и судья Мацко попросил присяжных не учитывать данные сведения при вынесении вердикта.

Следующее заседание по уголовному делу назначено на 3 марта. Коллегия присяжных заслушает сторону обвинения, в частности, планирует выступить брат погибшего Кирилла Чубко и родственники погибшего Сергея Сербова, также будут зачитаны показания Лидии Чубко.

Дмитрий Михеенко