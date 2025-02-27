BFMTV: Трамп хотел отменить визит Зеленского в США, но его отговорил Макрон

Администрация президента США Дональда Трампа хотела отменить визит в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского, запланированный на 28 февраля, однако в последний момент президент Франции Эмманюэль Макрон попросил все же провести их встречу, рассказали дипломатические источники французского телеканала BFMTV.

По данным телеканала, 26 февраля Владимир Зеленский получил сообщение от американской администрации, в котором ему рекомендовали не приезжать в Вашингтон. Украинский президент созвонился с Эмманюэлем Макроном, а тот связался с Дональдом Трампом, попросив не отменять встречу. Позднее американская сторона подтвердила, что лидеры США и Украины встретятся 28 февраля.

26 февраля Дональд Трамп сказал журналистам Белого дома, что «слышал» о приезде Владимира Зеленского в пятницу. «Я не против, если он хочет»,— сказал господин Трамп. Позднее украинский президент назвал 28 февраля «рабочей датой», отмечая, что детали еще согласовываются. Спустя несколько часов Дональд Трамп заявил, что визит подтвержден и лидеры подпишут соглашение по полезным ископаемым.

Неназванный чиновник Белого дома говорил Reuters, что встреча не имеет смыcла, если на ней не подпишут сделку. Проект соглашения уже утвержден, накануне его опубликовали украинские СМИ. The Economist писал, что Владимир Зеленский не подпишет вторую часть соглашения, если в нем не будет «более широких» гарантий безопасности.

Подробнее — в материале «Ъ» «США и Украина договорились договориться».

Лусине Баласян