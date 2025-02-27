Переговоры РФ и США в Стамбуле длились почти 6,5 часов

В Стамбуле завершились переговоры делегаций РФ и США по вопросу «раздражителей» в двусторонних отношениях и восстановлению работы посольств двух стран. Они длились почти 6,5 часов.

«Переговоры между представителями РФ и США по проблемам работы посольств завершились в Стамбуле после почти шести с половиной часов»,— сообщил корреспондент РИА Новости.

Переговоры стартовали около 10 утра в резиденции генконсула США в районе Арнавуткёй на берегу Босфора. Российская делегация покинула территорию резиденции, где проходили переговоры, в 16.20 мск (время совпадает со Стамбулом. "Ъ").

Состав делегаций не разглашался. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, со стороны РФ во встрече принимали участие представители МИД, которые отвечают за российско-американские отношения. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что в переговорах принимают участие «дипломаты высокого уровня, эксперты».

Накануне встречи Сергей Лавров заявил, что по итогам встречи будет понятно, «насколько быстро и эффективно» смогут развиваться российско-американские отношения. Среди вопросов, которые российская и американская стороны планировали обсудить,— численность персонала и оформление виз, а также банковские операции, необходимые для работы дипломатов.

Встрече в Турции предшествовали два предварительных технических контакта Москвы и Вашингтона. О необходимости восстановить штаты своих дипмиссий стороны договорились на переговорах в Эр-Рияде, которые прошли 18 февраля. В частности, как сообщал Сергей Лавров, Россия и США условились обеспечить скорейшее назначение послов в Москву и Вашингтон.

Численность сотрудников американских представительств в России планомерно сокращалась с апреля 2021 года, когда президент Владимир Путин подписал указ об ограничении работы дипведомств недружественных стран. Среди них оказались и США. В ответ посольство США сократило обслуживание россиян.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дипмиссии выполнимы».

Анастасия Домбицкая