Белгородская прокуратура нашла нарушения в магазинах «Светофора»

В ходе совместной проверки с Россельхознадзором прокуратура Белгорода выявила нарушения ветеринарного законодательства и технических требований в магазинах сети «Светофор» в облцентре. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По итогам проверки выявлено, что на молочные, мясные и рыбные продукты у магазина отсутствовали товаросопроводительные документы, а значительная часть продукции была просроченной и хранилась в ненадлежащих условиях. В частности, в холодильнике в торговом зале одной из точек на куриные яйца переклеивалась маркировка, чтобы скрыть истечение сроков годности.

В результате с реализации сняли более 16 кг сыра, 280 куриных яиц, 234 кг замороженной рыбной продукции, 205 кг замороженной мясной продукции, а также свыше 4,2 тыс. упаковок консервов. Кроме того, прокурор внес представление директору ООО «Торгсервис-36» (с 26 февраля — Елена Жук), в отношении директоров четырех магазинов возбудили административные дела о нарушении продавцом требований техрегламентов (ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ., до 30 тыс. руб. штрафа для должностных лиц).

Накануне стало известно, что Роспотребнадзор забраковал в воронежских магазинах «Светофора» 1,7 т продуктов. В торговых точках продавались просроченные продукты, не соблюдались требования к их хранению, отсутствовали холодильники и документы на продукцию. Аналогичные нарушения Роспотребнадзор обнаружил и в курских магазинах сети. Гигиеническим нормативам не отвечали 22% взятых проб.

В середине февраля стало известно, что претензии к «Светофору» возникли и у Россельхознадзора. Специалисты управления по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям с начала февраля провели десять выездных проверок в липецких магазинах сети. Специалисты обнаружили, что часть мясных полуфабрикатов и рыбной продукции хранилась без маркировки.

В январе Россельхознадзор начал массовые проверки «Светофора». По данным на начало февраля, в точках 14 российских регионов были обнаружены фальсифицированная продукция и «многочисленные нарушения». За два месяца число магазинов сети сократилось на 10%. Также от сотрудничества со «Светофором» начали отказываться поставщики.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ».

Егор Якимов