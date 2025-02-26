Роспотребнадзор забраковал в воронежских магазинах «Светофора» 1,7 тонны продуктов

Во время внеплановой выездной проверки сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области обнаружили, что магазины сети «Светофор» нарушают санитарное законодательство и законодательство о защите прав потребителей. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Согласно выводам специалистов, в торговых точках сети продаются просроченные продукты, не соблюдаются требования к их хранению, холодильники отсутствуют или неисправны, нет документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Кроме того, сотрудники сети не соблюдают правила личной гигиены, не проходят медосмотры и профессиональную гигиеническую подготовку, обязательную для персонала, контактирующего с пищевыми продуктами.

Ведомство исследовало 150 проб пищевой продукции — 18 из них не соответствовали гигиеническим нормативам. Прежде всего, речь идет о мясных, молочных и рыбных продуктах. Всего забракованы 273 некачественные и опасные партии пищевой продукции общим объемом 1,7 т. Сотрудники управления составили 40 протоколов об административных правонарушениях, в т.ч. шесть — о привлечении ООО «Торгсервис 36» к административной ответственности.

В середине февраля стало известно, что претензии к «Светофору» возникли и у Россельхознадзора. Специалисты управления по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям с начала февраля провели десять выездных проверок в липецких магазинах сети. Специалисты обнаружили, что часть мясных полуфабрикатов и рыбной продукции хранилась без маркировки. А для товаров с необходимой информацией не соблюдались температурные режимы, установленные изготовителем. Кроме того, анализ информационных систем показал, что на ряд товаров из мяса не оформлялись ветеринарные сопроводительные документы.

Также Россельхознадзор установил факт продажи продуктов с истекшим сроком годности.

В январе Россельхознадзор начал массовые проверки «Светофора». По данным на начало февраля, в точках 14 российских регионов были обнаружены фальсифицированная продукция и «многочисленные нарушения». За последние два месяца число магазинов сети сократилось на 10%. Также от сотрудничества со «Светофором» начали отказываться поставщики. ФНС запустила ликвидацию АО «Инвест стандарт», которому принадлежит часть дискаунтеров компании в Центральном и Северо-Западном федеральных округах страны.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ».

Юрий Голубь