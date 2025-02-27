Президент Республики Сербской пойдет другим путем

Президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик, угрожавший ее выходом из состава Боснии, пока не будет предпринимать радикальных шагов — даже несмотря на вынесенный ему боснийским судом обвинительный приговор. Однако с его благословения в парламенте РС запущено принятие законов, запрещающих деятельность на ее территории ряда важнейших структур Боснии, то есть укрепляющих фактическую независимость республики. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Милорад Додик

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Милорад Додик

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сразу после того, как суд в Сараево приговорил президента Республики Сербской Милорада Додика к году тюрьмы и шестилетнему запрету заниматься политикой (см. “Ъ” от 27 февраля), он объявил своим сторонникам, собравшимся на митинг в его поддержку, что «под вопрос поставлены свобода и само существование РС». После этого многие ждали от лидера боснийских сербов призыва провести референдум об отделении РС от Боснии, о котором он говорил ранее. Однако Милорад Додик, наоборот, снизил тональность своей риторики. Произошло это после его встречи с президентом Сербии Александром Вучичем, который спешно прибыл в столицу РС Баня-Луку.

Александр Вучич приговор президенту РС раскритиковал, заявив, что он «направлен против самой Республики Сербской и сербского народа в целом». Тем не менее он призвал коллегу продемонстрировать «сербскую приверженность миру и диалогу, а не угрозам и шантажу». «Я попросил Милорада Додика пригласить всех политических актеров Боснии к диалогу»,— пояснил лидер Сербии.

После этого президент РС объявил, что «Республика Сербская выступает за сохранение мира, у нее нет каких-либо воинственных планов».

«Мы готовы к переговорам, но не допустим, чтобы наши интересы игнорировали. Республика Сербская будет требовать только то, что ей гарантирует конституция Боснии»,— заверил Милорад Додик.

Параллельно в Республике Сербской в спешном порядке запущено принятие законов, запрещающих деятельность на ее территории ряда важнейших структур Боснии. Сразу после оглашения обвинительного приговора Милораду Додику парламент РС принял постановление, в котором говорится, что суд в Сараево «совершил государственный переворот и полностью подорвал конституционный порядок Боснии». Парламент призвал правительство РС срочно подготовить для принятия депутатами законы о запрете деятельности в РС суда Боснии, госпрокуратуры, Высшего судебного и прокурорского совета, а также главной боснийской спецслужбы — Агентства по расследованиям и защите (SIPA). Спустя всего несколько часов правительство все эти законы подготовило, утвердило и направило в парламент «для принятия в экстренном порядке».

Таким образом, не отказываясь в принципе от идеи референдума о независимости Республики Сербской, ее руководство решило, похоже, не форсировать его проведение, а добиться закрепления фактической самостоятельности РС в рамках Боснии.

Помимо призыва президента соседней Сербии, призвавшего к «миру и диалогу, а не к угрозам и шантажу», на лидеров РС наверняка повлияла и позиция американского Госдепа, поддержавшего в четверг обвинительный приговор Милораду Додику. «Решительно выступаем против любых действий лидеров на местах, которые бы нарушили безопасность и стабильность. Поддерживаем Дейтонские соглашения, суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины»,— заявили в Госдепе.

Региональные эксперты полагают, что президент Республики Сербской продолжит и впредь периодически угрожать ее отделением в надежде укрепить самостоятельность РС, а по возможности продлить и свой политический век. «Милорад Додик, вероятнее всего, так просто не сдастся. Будет и дальше грозить отделением и несоблюдением законов Боснии, но, как и раньше, остановится на уровне словесных угроз без их реализации,— прокомментировал “Ъ” хорватский внешнеполитический эксперт Владо Вурушич.— А возможный компромисс боснийских властей с Додиком мог бы выглядеть так: от тюремного срока он откупится штрафом в 36 тыс. боснийских марок (около €18 тыс.), как это предусмотрено боснийскими законами, но ему придется уйти на политическую пенсию».