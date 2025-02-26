Так говорил Милорад Додик

О себе

«Они (Запад.— “Ъ”) считают, что я сильный политик, которого если тем или иным образом устранить, то это помогло бы достижению их целей — исчезновению Республики Сербской» (в интервью телеканалу «Россия 24», 8 апреля 2024 года).

О Владимире Путине

«Я, несомненно, являюсь другом президента Путина, и это для меня важно» (в интервью «РИА Новости», 26 мая 2023 года).

О Евросоюзе

«Сегодня мир изменился — в Европе нет нефти, нет газа, нет ничего, кроме доминирования США, хотя в 1990-х годах Евросоюз был силой, которая развивалась. Сейчас процесс пошел в обратном направлении, у них нет ярких лидеров» (в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «РТР-Беларусь», 17 декабря 2023 года).

О БРИКС

«БРИКС — это надежда для мира, великая историческая инициатива. Только такие особые лидеры, как Владимир Путин, могли выступить с подобной инициативой, которая стала лучом света для всего свободного мира» (в интервью «Российской газете», 7 июня 2024 года).

О вступлении в НАТО

«Пока есть Республика Сербская, Босния и Герцеговина не вступит в НАТО… Нам не нужны союзники и союзы, которые требуют от нас беспрекословного послушания» (в разговоре с “Ъ”, 7 июня 2024 года).

О санкциях

«Мы не позволили, чтобы Босния и Герцеговина ввела санкции против Белоруссии и России. Нам нелегко было противостоять давлению Брюсселя и Вашингтона, но мы остались верны своему решению. И теперь все руководство РС находится под британскими и американскими санкциями» (во время поездки в Белоруссию, февраль 2024 года).

О планах Запада

«20 лет назад Запад просто тренировался на Югославии, чтобы спустя годы все то же самое произвести и в России… Главная цель Запада, Европы — завладеть ресурсами, которыми Россия владеет» (в интервью ТАСС, 7 июня 2024 года).