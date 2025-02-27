Вклады верой крепнут

Россияне не верят в снижение доходности вкладов. Около 80% из них планируют реинвестировать полученные доходы подсчитал сервис «Финуслуги», опросив клиентов маркетплейса. С начала 2024 года доля депозитов сроком на год выросла с 10,5% до 13,5%. Почти каждый пятый респондент ответил, что вкладывать полученный доход не собирается, а намерен потратить его на личные и семейные нужды, пишут «Известия». Так, в приоритете у россиян расходы на ипотеку, ремонт, отдых, образование и саморазвитие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поэтому, говорить о том, что тенденция реинвестирования в долгосрочные вклады стала доминирующей, преждевременно, считает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт Ра» Иван Уклеин: «Банковские вклады остаются одним из самых простых и надежных способов инвестирования. Все остальные вложения, помимо вкладов и накопительных счетов, имеют существенно более высокий уровень риска. Пока не наблюдаем массовой миграции с краткосрочных вкладов и накопительных счетов на долгосрочные вклады.

Действительно, отдельные категории клиентов сейчас предпочитают в ожидании снижения ключевой ставки зафиксировать относительно высокие доходности по годовым, двухлетним вкладам. Но пока нельзя сказать, что это доминирующая часть клиентов, и соответственно, пока еще очень значительный пласт вкладчиков держит средства на накопительных счетах и на краткосрочных депозитах на срок от трех до девяти месяцев. Пока именно такие средства формируют костяк розничной пассивной базы банка».

Половина вкладчиков поддерживают идею снижения ключевой ставки ради борьбы с инфляцией, показало исследование портала «Выберу.ру». Тем не менее около трети опрошенных по-прежнему предпочитают сохранять высокие процентные ставки по вкладам, даже если инфляция останется на высоком уровне, говорится в исследовании. Кроме того, в случае снижения ставок 46% респондентов готовы рассмотреть альтернативные инвестиции для сохранения доходности. Остальные предпочли бы оставить средства на депозитах ради стабильности.

На фоне высокой волатильности небанковского сектора логично зафиксировать текущие ставки, чтобы защитить сбережения от ожидаемого снижения доходности, отмечает президент «Центра защиты вкладчиков и инвесторов» Артем Генкин: «За 2024 год доля небанковского сектора в финансовом, то есть по объемам, уменьшилась почти на 20%. И банки становятся супераккумуляторами средств населения. Это неправильно, но дело в том, что номенклатура небанковских продуктов, которые предлагаются, которые может увидеть и воспользоваться рядовой инвестор, должна содержать и более консервативные продукты. То есть пока их завлекали только и в основном небанковскими продуктами с очень высокой потенциальной доходностью и очень высокими рисками. Есть огромный альтернативный рынок различных инструментов, связанных с криптовалютами.

Уже очевидна и множеством экспертов указывалась суперволатильность, суперрискованность таких вложений. Помимо этого, развивается рынок цифровых финансовых активов. Продукты на этом рынке предназначены на сегодня только для квалифицированных инвесторов. То есть вложения в такие продукты на рынке ЦФА российских инвесторов, не квалифицированных на сумму больше 600 тыс. руб. в год, законом на сегодня запрещены.

-Стоит ли зафиксировать текущие ставки для сохранения сбережений? Да. Дело в том, что рядовой инвестор, по определению не обладающий суперпрофессиональными компетенциями на этом рынке, для него любые риски — это фактор неопределенности, и он негативный, потому что гражданин не сможет оптимально планировать свои жизненные потребности, свои текущие затраты, предсказуемо выстраивать свой образ жизни и так далее. Поэтому да, я считаю, любая фиксация, улучшающая риски для рядового инвестора, для наших с вами сограждан, это правильные поступки».

В феврале Центробанк объяснил, что снижение ставок по депозитам в крупных банках связано с уменьшением конкуренции за привлечение клиентов. Сейчас краткосрочные вклады до трех месяцев оформляют по ставке около 20% годовых. Депозиты на средний срок — от трех до 12 месяцев — примерно 21%, а долгосрочные вклады — более одного года — приносят порядка 19% годовых.

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Андрей Дубков