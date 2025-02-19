Ставки пошли по наклонной

Банки снова ухудшили условия по вкладам, хотя ключевая ставка и риторика ЦБ остались прежними. С последнего заседания, которое состоялось 14 февраля, об изменениях сообщили четыре крупных организации. Сбербанк сократил доходность по нескольким продуктам на 0,5 п.п. Альфа-банк снизил ставки по всем продуктам, в некоторых случаях они доходят до 16% годовых. При этом ключевая ставка осталась на уровне 21%. В Т-банке вклад на 12 месяцев можно открыть по ставке 18%, но с учетом капитализации доходность составит 19,5%. Максимальную ставку также ограничил МКБ. Клиенты, которые не получают пенсию, могут в лучшем случае претендовать на 22,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Продолжится ли тренд? Заместитель председателя правления Фора-банка Дмитрий Орлов в этом убежден: «Сложно прогнозировать, пройден пик или нет. Однако есть ощущение, что пока мы остановились на текущем уровне ключевой ставки в 21%. Когда были ожидания, что она будет повышаться, банки для того, чтобы приобрести максимально большой объем по приемлемым ставкам, улучшали условия по своим вкладам. А на текущий момент у каждого игрока есть задача сокращать стоимость привлекаемых ресурсов, поэтому, исходя из ситуации на рынке, крупнейшие организации потихоньку понижают ставки. Это нормальная тенденция на рынке, абсолютно правильная. Мы достаточно внимательно смотрим на приток и отток средств физических лиц и реагируем максимально быстро.

При такой ключевой ставке вряд ли банки пойдут на 16% по вкладам, но стремиться к 17% вполне возможно. Да, естественно, мы будем потихоньку идти вниз. Думаю, что тенденция уже наметилась. Со следующим заседанием ЦБ, если даже не будет пересмотра уровня ставки в сторону уменьшения, мы, может быть, еще чуть-чуть снизим стоимость привлекаемых ресурсов».

Центробанк уже второй раз подряд сохраняет ключевую ставку на прежнем уровне. Собеседники “Ъ FM” ждут, что в первом полугодии 2025-го показатель не изменится, но летом регулятор может смягчить политику. Сам Банк России сроков не называет. В обновленном прогнозе, напротив, допускается, что ставка еще может вырасти до 22%. Но участники рынка в это не верят, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин: «У нас сейчас стагнирующее, если можно так назвать, решение по ключевой ставке. Банки ожидают, что на долгосрочном горизонте все-таки произойдет снижение, то есть роста не будет. Во втором полугодии таким образом ставки будут ниже, и игроки уже закладывают это в тарифы на шестимесячном горизонте. Каких-то решений, что организации повально станут пересматривать условия по вкладам в среднесрочной перспективе, я не жду. Да, некоторые банки действительно могут их подкорректировать, то есть снизить. В основном это будут крупнейшие игроки, они могут себе это позволить.

Если банк ждет снижения ключевой ставки на горизонте в полгода, то он это заложит в своей тарифной политике. Если на 12-месячном, то иначе на это посмотрит. То есть это будет зависеть от игрока, от норматива ликвидности и потребности в ней».

Как сообщал РБК, в 2024 году россияне направили на депозиты три четверти новых сбережений. По подсчетам ВТБ, доход всех держателей составил 7 трлн руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Якунин