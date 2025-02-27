ЦРУ проверит требования британских властей к Apple

ЦРУ, АНБ и другие разведывательные службы США проведут проверку запроса Министерства внутренних дел Великобритании к корпорации Apple — ранее сообщалось, что британские власти потребовали от компании предоставить доступ ко всему зашифрованному контенту, загружаемому в iCloud.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lucas Jackson / File Photo / Reuters Фото: Lucas Jackson / File Photo / Reuters

О проверке этих запросов сообщила глава Национальной разведки США Тулси Габбард. Она назвала такое требование британских властей «явным и вопиющим нарушением» права на конфиденциальность и гражданских свобод американцев. По ее словам, американские юристы, в частности, проверят, не является ли такой запрос нарушением двустороннего соглашения США и Великобритании об условиях работы облачных сервисов, хранения ими данных, доступа к этим данным и т. д. (CLOUD Act Agreement).

В начале февраля The Washington Post написала, что МВД Великобритании запросила у Apple доступ к зашифрованному контенту в iCloud, который обычно могут просматривать только сами пользователи и к которому нет доступа у самой компании. Причем министерство добивалось доступа к данным всех пользователей iCloud, а не только граждан Великобритании. Позже сообщалось, что Apple пошла на беспрецедентный шаг, отключив функцию «Расширенной защиты данных» в iCloud для британских пользователей.

Яна Рождественская