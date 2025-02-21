Apple отключила расширенную защиту данных для британских пользователей

Компания Apple пошла на беспрецедентный шаг, отключив функцию «Расширенной защиты данных» в iCloud для британских пользователей, сообщает BBC. Этому решению предшествовали появившиеся в начале февраля сообщения о том, что МВД Великобритании потребовало у Apple предоставить доступ ко всему контенту пользователей в iCloud, зашифрованному с помощью этой функции.

Функция «Расширенной защиты данных» (Advanced Data Protection, ADP) предоставляется пользователям iCloud по запросу и позволяет надежно зашифровать хранящиеся в облаке данные. Доступ к ним имеется только у пользователя, Apple их получить не может.

Как сообщила ранее The Washington Post, МВД Великобритании мотивировало свое требование тем, что шифрование данных позволяет преступникам скрываться от правосудия. Но при этом министерство потребовало доступа к данным всех пользователей, а не только граждан Великобритании. Видимо, не желая подводить пользователей, Apple просто отключил ADP в Великобритании. При этом в компании отметили, что они «чрезвычайно расстроены» тем, что эта функция более недоступна британским пользователям.

Алена Миклашевская