Британия потребовала у Apple доступ к зашифрованным файлам пользователей iCloud

Власти Британии потребовали от Apple предоставить им доступ ко всему зашифрованному контенту, загружаемому в iCloud. Сейчас такой доступ имеют только сами пользователи. Просматривать такой контент не может даже Apple. Сообщившая о требовании британских властей The Washington Post (WP) называет его беспрецедентным для крупных демократических государств. Власти мотивируют свое требование тем, что шифрование данных позволяет преступникам скрываться от правосудия.

По данным источников WP, запрос был направлен Министерством внутренних дел Великобритании в январе в рамках закона о полномочиях следствия. Разглашение факта получения такого требования — уголовное преступление. Поэтому на просьбу газеты прокомментировать ситуацию Apple ответила отказом.

По данным газеты, министерство добивается доступа к данным всех пользователей iCloud, а не только граждан своей страны. Apple вправе опротестовать требование британских властей, но подача апелляции не дает Apple возможности отсрочить выполнение требования на время ее рассмотрения.

Алена Миклашевская