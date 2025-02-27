Кремль не будет обсуждать статус новых регионов

Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что никаких обсуждений по этому вопросу быть не может.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На пресс-колле Дмитрия Пескова спросили, не осложнит ли высказанное президентом США Дональдом Трампом обещание «вернуть Украине как можно больше территорий» переговоры по Украине. «Те территории, которые стали субъектами Российской Федерации, которые записаны в Конституции нашей страны, являются неотъемлемой частью нашей страны России. Это абсолютно неоспоримый факт и необсуждаемый факт»,— сказал господин Песков.

Накануне, 26 февраля, Дональд Трамп на первом заседании кабинета министров рассказал о планах США по урегулированию конфликта на Украине. «Мы приложим все усилия, чтобы заключить лучшую сделку для обеих сторон. Но для Украины мы очень постараемся заключить такую сделку, чтобы вернуть как можно больше, насколько это будет возможно»,— сказал господин Трамп.

Глава Пентагона Пит Хегсет говорил, что возвращение к границам Украины до 2014 года и вступление Украины в НАТО — нереалистичные задачи. По его мнению, устойчивого мира можно добиться только за счет «надежных гарантий безопасности, гарантий того, что война не начнется снова».

Подробнее о попытках урегулировать конфликт — в материале «Ъ» «Много хорошего в направлении мира».