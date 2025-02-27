Разговоры о миротворцах задели рынок

Спор о миротворцах на Украине ударил по инвесторам. Противоречие Москвы и Вашингтона привело к падению фондового рынка. Индекс Мосбиржи 26 февраля потерял около 2%. К концу дня подешевели абсолютно все голубые фишки. Как пишет брокер БКС, причина «в неоднозначных геополитических новостях». Рынок начал снижаться после выступления Сергея Лаврова. Министр иностранных дел заявил, что Россия не рассматривает никаких вариантов размещения миротворческих сил. Дональд Трамп в свою очередь считает это необходимым и обещал найти компромисс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Есть ли у рынка повод для разочарований? Генеральный директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин так не думает: «Индекс Мосбиржи от минимума середины декабря до максимума конца февраля вырос примерно на 40%. Это гигантский скачок. Коррекция напрашивается и все равно найдет себе причины. Такая динамика —разочарование после резкого взлета — это совершенно нормально.

Рынок с начала этой недели прямо напрашивался на коррекцию. Она началась и вряд ли будет какой-то слабенькой и умеренной. Вполне возможно, мы увидим индекс Мосбиржи на 10% ниже того, что видим сейчас — меньше 3000. Мы в декабре 2024 года получили очередное локальное дно, и отсюда максимальная вероятность, что рынок будет относительно долго ползти вверх. Просто мы должны понимать, что плюс 40% за два месяца — это слишком много, это нуждается в серьезной, неприятной, болезненной разгрузке».

Вопрос о миротворцах на Украине стал первым публичным спором Москвы и Вашингтона с тех пор, как администрация Трампа объявила о перезагрузке отношений. Помимо президента США, эту идею поддерживают Лондон и Париж. Российский МИД отвечает, что с Москвой этот вопрос никто не обсуждал. Впрочем, однозначного отказа дипломаты также не озвучили. В теории компромисс возможен, рассуждает научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник: «Мне представляется все-таки, что миротворцы сами по себе могут быть, но не из НАТО или Евросоюза. Североатлантический альянс и Евросоюз фактически являются стороной, участвующей в конфликте, поэтому нет никаких гарантий того, что они будут должным образом обеспечивать мир. Здесь, мне кажется, есть пространство для торга.

Если миротворческий мандат будет выдан какой-то другой стороне, например, Шанхайской организации сотрудничества, и силы не будут находиться в подчинении НАТО и Евросоюза, то, наверное, на таких условиях это возможно.

Подходят и "Голубые каски" ООН. Здесь опять же вопрос мандата и руководства миссии, которое опять же не должно включать в себя высокопоставленных представителей НАТО и ЕС, потому что нет уверенности в их нейтралитете. А если там будут представители Индии, Китая, Индонезии, арабских, латиноамериканских государств, и уже в их подчинении могут находиться какие-то те или иные европейские подразделения, то, наверное, да».

Министр иностранных дел Италии также заявлял, что отправка военного контингента НАТО или Евросоюза не принесет пользы, поэтому миротворцы должны действовать под флагом ООН. На сайте организации сказано, что ее корпус насчитывает 90 тыс. военнослужащих. Владимир Зеленский отмечал, что для гарантий безопасности Киеву нужно не меньше 200 тыс. Москва может повлиять на полномочия и задачи миссии, рассказал “Ъ FM” ветеран миротворческой операции Организации Объединенных Наций в Югославии Виктор Тарусин: «Без изменения устава ООН эта миссия на Украине вообще невозможна, потому что есть 5-я и 6-я статьи Устава ООН, по которым требуется в первую очередь согласие обеих враждующих сторон на размещение миротворцев.

Если Европа или кто-то там еще собирается направить на Украину каких-то военнослужащих, они не могут считаться миротворцами — это законная цель для второй стороны.

Что может себе позволить себе этот миротворческий корпус? Восстанавливать инфраструктуру — это не задача миротворцев. У нас есть три формы примирения сторон: принуждение к миру, поддержание мира, что подразумевает проведение переговоров и достижение соглашения о прекращении огня. Самая показательная, наверное, миссия ООН в Югославии: миротворцы занимались тем, что они обеспечивали разоружение сторон. Ну а гуманитарные агентства типа UNHCR занимались обеспечением помощи для местного населения. То есть комплексно. В любом случае миссия будет иметь свой устав, в рамках которого будут определены все правила поведения военнослужащих, правила применения вооружений».

Несмотря на публичную реакцию Москвы, вечером 26 февраля Дональд Трамп снова высказался на тему миротворцев: президент США заявил, что поддерживает инициативу Парижа и Лондона и что «так называемые миротворцы это хорошо».

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Иван Якунин