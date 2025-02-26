Трамп рассказал о миротворцах и поставках оружия Украине. Главное
Президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме высказался о военной помощи Киеву, возможном миротворческом формате на Украине и переговорах с Владимиром Зеленским. Он также затронул вопросы редкоземельных металлов, торговли с Россией и санкций. Главные заявления — в подборке «Ъ».
Президент США Дональд Трамп
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
- На данный момент США не поставляют вооружения Киеву, но военная помощь в будущем может возобновиться.
- Украине хватит поставленных вооружений до заключения соглашения между РФ и США.
- Трамп заявил, что считает необходимым наличие на Украине миротворческих сил в том или ином виде, но «в форме, которая приемлема для каждого».
- Без США, их денег и оружия конфликт на Украине завершился бы в кратчайшие сроки.
- Дональд Трамп заявил, что не против приезда в пятницу на переговоры президента Украины Владимира Зеленского.
- Будущее соглашение с Украиной по редкоземельным металлам может оцениваться в $1 трлн.
- США заинтересованы в покупке у России нефти, газа и редкоземельных металлов.
- США рассматривают возможность отмены введенных против России санкций в будущем, но пока они продолжают действовать.
- Через две недели правительство США планирует запустить новую программу по получению вида на жительство.
- Администрации США не придется утверждать программу ВНЖ в Конгрессе — с точки зрения закона она легальна.