Песков: разблокировка западных соцсетей не зависит от отношений России и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возобновление работы корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) и принадлежащих ей соцсетей на территории России не зависит от отношений между Москвой и Вашингтоном. Он подчеркнул, что единственное условие для возвращения компаний и медиакорпораций в РФ — соблюдение российского законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«И какое бы доверие у нас с американцами ни было, это не будет никого освобождать от выполнения российских законов. Эти компании могут и не ждать восстановления доверия. Надо выполнить законы и возвращаться в РФ»,— сказал представитель Кремля журналисту Александру Юнашеву. Требование касается и видеохостинга YouTube, подчеркнул господин Песков.

Возвращение американских компаний в Россию стали обсуждать после переговоров делегаций США и РФ в Эр-Рияде. Первый вице-премьер Денис Мантуров говорил, что Россия допустит на свой рынок только те компании, в которых сама заинтересована. Президент Владимир Путин подчеркивал, что при любом развитии событий отечественные производители должны иметь преференции.

О перспективах возвращения ушедших компаний — в материале «Ъ FM» «Бренды продвигаются обратно».