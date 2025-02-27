«Не хочет Старый Свет ходить по струнке»

Президент Республики Сербской Милорад Додик назвал уголовное дело против себя заговором глобалистов. Ранее суд в Сараево приговорил его к году тюрьмы заочно. Одновременно в Румынии возбуждено уголовное дело против экс-кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. Додик в этой связи апеллирует к недавним высказыванием вице-президента США, который назвал преследование ультраправых в Европе атакой на демократию. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Старый Свет пытается противостоять давлению Америки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Утром 26 февраля силовые структуры Румынии провели обыски у Кэлина Джорджеску и его соратников по делу о создании фашистской или расистской организации. Как сообщает агентство Reuters, в ходе рейдов по 47 адресам силовики нашли оружие и наличные. Позже ему предъявят обвинение в шести преступлениях, включая подстрекательство к антиконституционным действиям.

В этот же день суд в Сараево приговорил к одному году тюрьмы заочно президента Республики Сербской Милорада Додика, если грубо, то за игнорирование законов государства и призывы к сепаратизму. Этот регион входит в состав Боснии и Герцеговины, однако в последнее время пытается из нее выйти, обособиться. Додик и Джорджеску считаются пророссийскими лидерам. Первый неоднократно бывал в Москве, дружит с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Сербии Александром Вучичем, находится под санкциями США и Великобритании. В Евросоюзе его действия часто называют попыткой сербского реванша с целью дестабилизировать и сорвать вступление Боснии в ЕС.

Что касается Джорджеску, он победил в первом туре президентских выборов в Румынии в 2024 году. Однако Конституционный суд страны аннулировал результаты голосования по причине, в частности, иностранного вмешательства с очевидным указанием на гибридные действия России. Москва и сам политик это, естественно, отрицают. Между тем у подобных лидеров, а сюда же можно добавить еще и немецкую партию «Альтернатива для Германии», появился очень влиятельный союзник. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал преследование Джорджеску нарушением принципов демократии. И Илон Маск сейчас выступает активным защитником европейских ультраправых популистов, как их принято называть в Старом Свете.

При этом все-таки нужно отметить, что сам президент США Дональд Трамп предпочитает держаться от всего этого несколько в стороне. И в целом можно усомниться относительно перспектив его союза с тем же Маском. Как бы то ни было, Додик назвал происходящее вокруг него заговором глобалистов. А Орбан — охотой на ведьм. Но можно подобрать и другие формулировки, например, европейский ответ Трампу—Вэнсу—Маску. Не хочет Старый Свет ходить по струнке. И это все больше проявляется.

Можно предположить, что теперь они, по крайней мере, попытаются действовать жестко.

Кстати, насчет Вучича в Сербии тоже неспокойно — митинги протесты, недовольные имеются. В любом случае перемены в Европе неизбежны исключительно в сторону ее усиления. И коснется это в том числе и российского влияния. И в этом, конечно, есть заслуга 47-го президента Соединенных Штатов Америки.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе