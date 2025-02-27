NBC: США могут начать добывать полезные ископаемые в ДНР и Запорожье

В ходе переговоров между делегациями России и США в Эр-Рияде, представители российской стороны предложили передать США часть прав на разработку полезных ископаемых на территориях ДНР и Запорожской области. Об этом сообщил канал NBC News со ссылкой на источники, знакомы с обсуждением.

«Трамп настроен на сделки, поэтому Путин, понимая это, предпринял ответный шаг»,— приводит телеканал слова бывшего американского дипломата «с опытом работы в регионе». Как сообщает NBC News, представители США не взяли никаких обязательств по данным соглашениям, но и не исключили возможность сделки. Российское посольство в Вашингтоне ситуацию не комментировало.

Переговоры о возобновлении экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном начались встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. 24 февраля президент Владимир Путин заявил, что не исключает совместные проекты с США по разработке российских полезных ископаемых. Дональд Трамп, в свою очередь, поддержал потенциальные соглашения с Россией в этой сфере. Позднее Bloomberg сообщил, что Москва и Вашингтон обсуждают совместную добычу ресурсов в Арктике.

Подробнее о возможном партнерстве читайте в материале «Ъ» «Редкоземельная политика».