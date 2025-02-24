Путин: РФ готова предложить США сотрудничество по редкоземельным металлам

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова предложить сотрудничество США по редкоземельным металлам, в том числе в Донбассе и Новороссии. Он также предложил подумать о запуске совместного проекта по добыче алюминия в Красноярском крае, куда можно пригласить американские компании. Инвестиции в этот проект он оценил в $15 млрд. Как отметил президента, РФ готова предоставлять 2 млн тонн алюминия на рынок в США — и это, по его словам, могло бы стабилизировать мировые цены.

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