Bloomberg: США и Россия обсуждают совместную добычу природных ресурсов в Арктике

США и Россия обсуждают возможность сотрудничества в Арктике, включая совместную добычу природных ресурсов и развитие торговых маршрутов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Переговоры, по данным агентства, пока находятся на ранней стадии и остаются конфиденциальными. Особое внимание на переговорах уделяется энергетическому сектору. Обе стороны выражают готовность к экономическому взаимодействию, отмечает агентство.

Один из источников Bloomberg сказал, что Вашингтон рассматривает сотрудничество в Арктике, как способ ослабить связи между Россией и Китаем. Однако, признал он, это может быть сложно, учитывая укрепление отношений между Москвой и Пекином за последние годы.