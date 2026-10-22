Вечер российских кулаков
Петр Ян и Мовсар Евлоев дерутся в Абу-Даби за чемпионские титулы UFC
Турнир UFC, который состоится 24 октября в Абу-Даби, станет самым «российским» в нынешнем году. В его рамках сразу два отечественных спортсмена будут драться за чемпионские титулы со знаменитыми соперниками. Петр Ян проведет матч-реванш против грузина Мераба Двалившили, у которого до этого отнял звание в категории до 61 кг. А Мовсар Евлоев попробует лишить пояса в категории до 66 кг австралийца Александра Волкановски.
Вообще-то, Петром Яном и Мовсаром Евлоевым список российских участников важнейших боев турнира UFC 333 не ограничивается. Есть, например, еще поединок супертяжеловесов-соотечественников Александра Волкова и Ризвана Куниева. И он, кстати, очень похож на претендентский, учитывая, что оба в рейтинговой топ-десятке, а Волков аж на второй позиции. Но больше внимание привлекают два центральных матча. Все-таки на кону титулы, а афишу украшают всякие любопытные детали.
В случае с боем Петра Яна и Мераба Двалишвили деталь ключевая — это их поединок, который состоялся в декабре и превратился в чуть ли не самое неожиданное событие прошлого года. Двалишвили владел чемпионским званием и казался практически неуязвимым. Запас энергии, мощи — как на атомной электростанции. А противостоит ему боец, на которого смотрели с сомнением. Ну, тоже был когда-то чемпионом. Но потом потерпел серию неудач, проиграл тому же Двалишвили и возможность снова драться за пояс получил, кажется, благодаря не столько классу, сколько упрямству.
А Ян в поединке против неутомимого грузина как раз выдал тонны именно класса и рассудительности. Таким беспомощным Двалишвили давно не видели. Уступил Яну даже по количеству тейкдаунов — переводов в партер, хотя уж в них-то вроде толк знает как никто другой. Был просчитан и прочитан. И выдающаяся «физика» не помогла. Ян и в этом аспекте Двалишвили превзошел.
И вот настало время еще одного их поединка, перед которым воспоминания, конечно, актуальны, но, как ни крути, с оговоркой насчет того, что в матчах-реваншах иногда все бывает совсем иначе, нежели в тех, из которых они выросли. Учатся же люди на ошибках.
В данном случае, правда, требуется еще одна оговорка. Ее, допустим, пытаясь спрогнозировать для MMA Junkie, что в Абу-Даби могут выдать Петр Ян с Мерабом Двалишвили, сделал известный американский боец Тиджей Диллашоу. А все дело в том, что такой неудачный бой с Яном был для Двалишвили четвертым в 2025 году. Четыре поединка за 12 месяцев — это в принципе исключительный для MMA по жесткости график. А тут-то еще и все были именно чемпионскими, против топовых оппонентов: до Яна Двалишвили встретился с Умаром Нурмагомедовым, Шоном О’Мэлли и Кори Сэндхагеном. При этом два растянулись на максимальную, в пять раундов, дистанцию. Но и с О’Мэлли тоже пришлось повозиться почти четыре. Колоссальная нагрузка.
Козырем же Мераба Двалишвили всегда была функциональная подготовка. Может, переоценил силы? Но сейчас-то он отдыхал достаточно. Впрочем, несмотря на эту ремарку, Диллашоу признался, что все равно поставил бы на Петра Яна — чересчур уж хорош был в декабре.
С Мовсаром Евлоевым интрига немножко иного рода. Его потенциал, строго говоря, до сих пор неясен. Послужной список у этого бойца просто шикарный: 20 побед в 20 профессиональных поединках в смешанных единоборствах. По идее с таким ему давным-давно должны были предоставить шанс добыть чемпионский титул. Но UFC с этим не торопился, держа Евлоева в претендентском шорт-листе. Хотя ни для кого не было секретом, почему он так поступает. UFC — тот промоушен, в котором ничуть не меньше формальных результатов ценят зрелищность. А Евлоев в этом отношении щедростью не отличался. Обычно он дрался в прагматичной манере, полагаясь на грандиозные борцовские навыки. Они обеспечивали сверхнадежную защиту и достаточное, чтобы точно склонить судей на свою сторону, число тейкдаунов.
Однако в конце концов перечень поверженных Мовсаров Евлоевым оппонентов с неплохими резюме разросся настолько, что игнорировать его амбиции стало не комильфо.
Тем более что в последнем своем поединке — в августе против британца Лероуна Мерфи — Евлоев внезапно продемонстрировал, что может исполнять и всякие эффектные кикбоксерские штучки. Пусть, конечно, не отступая от привычной генеральной линии, в которой осторожность превыше всего.
В Абу-Даби ему между тем предстоит пройти проверку соперником с таким опытом, что, возможно, придется еще что-то придумывать. У Александра Волкановски одних титульных боев в UFC — дюжина. Когда-то он считался главной звездой промоушена, а подпортил реноме, лишь поднявшись в следующую — до 70 кг — категорию ради того, чтобы пересечься с российским феноменом Исламом Махачевым, и дважды ему проиграв. Причем в первом случае — на тоненького.
Обычно, перечисляя факторы, из-за которых Волкановски именно как стопроцентным фаворитом матча позиционировать не стоит, акцент ставят на его возрасте — австралийцу уже 38. Но, строго говоря, признаков бесповоротного увядания в его выступлениях еще не обнаруживали. Скажем, в каждом из двух своих наиболее свежих поединков — с бразильцем Диего Лопесом — бодренько отработал по пять раундов. А в большинстве независимых классификаций лучших бойцов вне зависимости от категории Волкановски по-прежнему в первой десятке.