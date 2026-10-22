Вечер российских кулаков

В данном случае, правда, требуется еще одна оговорка. Ее, допустим, пытаясь спрогнозировать для MMA Junkie, что в Абу-Даби могут выдать Петр Ян с Мерабом Двалишвили, сделал известный американский боец Тиджей Диллашоу. А все дело в том, что такой неудачный бой с Яном был для Двалишвили четвертым в 2025 году. Четыре поединка за 12 месяцев — это в принципе исключительный для MMA по жесткости график. А тут-то еще и все были именно чемпионскими, против топовых оппонентов: до Яна Двалишвили встретился с Умаром Нурмагомедовым, Шоном О’Мэлли и Кори Сэндхагеном. При этом два растянулись на максимальную, в пять раундов, дистанцию. Но и с О’Мэлли тоже пришлось повозиться почти четыре. Колоссальная нагрузка.