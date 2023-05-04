Отслужил и снова сел

В Краснодарском крае арестованы Демьян Кеворкьян, Арам Татосян и Анатолий Двойников, подозреваемые в убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. Организаторы праздников направлялись из станицы Крыловской, где проводили мероприятие, домой в Усть-Лабинск. На трассе М4 «Дон» на них напали злоумышленники, которые отобрали у них деньги и банковские карты, после чего убили обоих, а трупы спрятали. В момент убийства предполагаемый главарь группы Кеворкьян должен был отбывать 18-летний срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Двойников и Арам Татосян

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю Анатолий Двойников и Арам Татосян

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Выселковский районный суд, удовлетворив ходатайства следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю, арестовал на два месяца подозреваемых в убийстве жителей города Усть-Лабинска Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, сообщила объединенная пресс-служба краевых судов. Демьян Кеворкьян, Арам Татосян и Анатолий Двойников были задержаны накануне. По их показаниям следствие нашло тела пропавших Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, которые были закопаны в лесополосах на значительном расстоянии друг от друга и от того места, откуда они в последний раз созванивались с родственниками.

По данным ГАС «Правосудие», арестованные по подозрению в убийстве Демьян Кеворкьян и Анатолий Двойников ранее были осуждены за различные преступления. В 2010 году Демьян Кеворкьян был приговорен к двум годам ограничения свободы за грабеж, в 2011-м — к двум годам колонии-поселения за причинение тяжкого вреда здоровью в результате ДТП.

В 2016 году Краснодарский краевой суд признал Демьяна Кеворкьяна виновным в создании банды и ее руководстве, незаконном обороте оружия, совершении двух разбойных нападений, угоне и вымогательстве, назначив ему 18-летний срок.

По какой причине он оказался на свободе, в правоохранительных органах не сообщают. Из карточки уголовного дела, размещенной на официальном сайте краевого суда, его фамилия удалена. В СМИ сообщалось, что подозреваемый в составе ЧВК участвовал в боевых действиях на Украине.

Анатолий Двойников в 2018 году был осужден условно за угон машины и причинение легкого вреда здоровью (он порезал ножом руку собутыльника во время пьяной драки). В феврале прошлого года Анатолий Двойников снова предстал перед судом — на этот раз за угон машины и вождение в нетрезвом состоянии. В августе 2022 года в суд было представлено медицинское заключение о том, что Анатолий Двойников тяжело болен, судебный процесс был приостановлен на семь месяцев и возобновился в марте 2023 года. Очередное заседание по делу было назначено на 23 мая.

Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко занимались организацией праздничных мероприятий в разных районах Кубани.

В ночь с 28 на 29 апреля аниматоры остановились на трассе М4 «Дон» в районе станицы Березанской Выселкового района. Мужчина позвонил жене и сказал, что у его машины Hyundai пробито колесо, а незнакомые парни предложили свою помощь.

После этого телефон Кирилла Чубко выключился, его жена стала получать сообщения о списании средств с банковской карты, привязанной к его телефону.

Пропавших аниматоров искали в течение четырех дней, одновременно сотрудники правоохранительных органов устанавливали личности тех, кто был причастен к убийству. Следствие полагает, что Демьян Кеворкьян, Арам Татосян и Анатолий Двойников, которые ехали по трассе «Дон», изначально не планировали нападения на кого-либо, но, увидев стоявший на обочине автомобиль Hyundai, решили ограбить и убить водителя и пассажирку.

Анна Перова, Краснодар; Николай Сергеев