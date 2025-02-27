Вето без ответа

Подконтрольный «Единой России» (ЕР) Верховный совет (парламент) Хакасии не стал преодолевать вето главы республики Валентина Коновалова (КПРФ) на принятый ранее закон о межбюджетных отношениях. 26 февраля единороссы сняли этот вопрос с повестки очередного заседания, объяснив, что не хотят обострять отношения с исполнительной властью, которая пошла им навстречу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парламент Хакасии не стал преодолевать вето губернатора Валентина Коновалова на закон о муниципальных финансах, чтобы не обострять отношения с исполнительной властью

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Парламент Хакасии не стал преодолевать вето губернатора Валентина Коновалова на закон о муниципальных финансах, чтобы не обострять отношения с исполнительной властью

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Напомним, поправки к региональному закону «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях» позволяют правительству республики сокращать субсидии муниципалитетам, которые не выполняют обязательства по финансовому оздоровлению, только по согласованию с Верховным советом. Документ был одобрен в декабре 2024 года, однако в январе 2025-го Валентин Коновалов впервые в истории региона отклонил принятый закон. По мнению губернатора-коммуниста, одобренный депутатами законопроект нарушает федеральное законодательство и помогает чиновникам уйти от ответственности за нарушения в бюджетно-финансовой сфере.

Чтобы преодолеть губернаторское вето, при повторном рассмотрении документ должны были поддержать более двух третей от списочного состава Верховного совета, то есть минимум 34 из 50 депутатов. Фракция ЕР как раз насчитывает 34 человека. Еще два депутата состоят в ЛДПР, ранее поддержавшей закон. Компартия, выступавшая против, располагает 14 мандатами.

Вплоть до последнего момента единороссы твердо намеревались преодолеть вето коммуниста. «Муниципалитетам нужны деньги на исполнение обязательств перед населением. Это десятки тысяч судеб жителей районов республики»,— говорил спикер парламента, секретарь республиканского отделения ЕР Сергей Сокол. 19 февраля в партии сообщили, что большинство членов президиума регионального политсовета поддерживает повторное одобрение закона. Комитет по бюджету и налоговой политике, который возглавляет единоросс Валерий Марков, 20 февраля также вновь рекомендовал принять документ.

Однако на сессии 26 февраля депутаты от ЕР внезапно предложили исключить этот вопрос из повестки дня, сославшись на «бурное обсуждение» возникшей ситуации. «Единого мнения нет,— заявила единоросс Лариса Ефименко-Михайлова.— Большинство муниципалов за, во фракции ЕР тоже в основном за, но единого мнения все-таки нет». По ее словам, инициатива уже выполнила главную задачу, обратив внимание на финансовое положение муниципалитетов, и со стороны правительства «идут некоторые шаги навстречу». «Сейчас такое время, когда нельзя показывать возможность того, что исполнительная и законодательная власть может где-то не договориться»,— поддержал единороссов глава фракции ЛДПР Михаил Молчанов.

В итоге 38 из 45 присутствовавших депутатов проголосовали за исключение вопроса из повестки дня. Шесть человек выступили против, еще один воздержался. После сессии Сергей Сокол заявил, что правительство Валентина Коновалова «идет навстречу муниципалитетам». «И готово вместе с нами проработать все оставшиеся вопросы»,— добавил спикер.

Сам губернатор сообщил, что его позиция «останется неизменной»: «Этот антинародный закон должен быть отменен, как противоречащий Бюджетному кодексу, как закон, который развязывает руки недобросовестным чиновникам, позволяет им нарушать финансовую дисциплину, творить произвол и бесконтрольно тратить народные деньги». А некоторые члены КПРФ и вовсе посчитали, что единороссы просто не набрали нужного числа голосов. «Если вопрос снят с повестки, это не значит, что его выбросят в корзину»,— предупредил коммунист Тайир Ачитаев.

Валерий Лавский, Новосибирск