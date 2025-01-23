Единороссы запросили помощь снизу

Спикер Верховного совета Хакасии Сергей Сокол («Единая Россия») попросил глав муниципальных образований помочь преодолеть первое в политической истории республики вето. Ранее губернатор Валентин Коновалов (КПРФ) отклонил закон, устанавливающий контроль парламента над распределением субсидий муниципалитетам, посчитав, что документ ограничивает полномочия исполнительной власти и нарушает Бюджетный кодекс. Фракция единороссов способна преодолеть вето без посторонней помощи, но в отсутствие кого-то из депутатов голосов может не хватить, объясняет эксперт инициативу спикера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Верховного совета Хакасии Сергей Сокол

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Спикер Верховного совета Хакасии Сергей Сокол

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

О предложении единороссов главам муниципалитетов договориться со «своими» депутатами, как те будут голосовать при преодолении вето главы Хакасии, Сергей Сокол рассказал на брифинге 22 января. «У нас достаточно голосов, даже больше необходимого, чтобы преодолеть вето губернатора. Но это как раз задача муниципалитетов. Мы предложили им самим договориться с депутатами Верховного совета. Мы тут вне даже какой-то партийной дисциплины, вне партийного влияния фракций,— пояснил господин Сокол, возглавляющий помимо парламента региональное отделение "Единой России" (ЕР).— Пусть главы скажут своим депутатам, как голосовать».

Речь идет о поправках к хакасскому закону «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях», которые касаются порядка сокращения субсидий муниципалитетам, не выполняющим обязательства по финансовому оздоровлению. Законопроект, внесенный Ширинским райсоветом и принятый вопреки сопротивлению исполнительной власти в декабре 2024 года, разрешает правительству Хакасии сокращать эти субсидии только путем корректировки республиканского бюджета через Верховный совет, «по принципу "двух ключей"», как выразился Сергей Сокол.

В январе Валентин Коновалов — впервые в политической истории Хакасии — отказался подписывать принятый закон. «Это попытка отдельных глав муниципальных образований уйти от ответственности за нарушения в бюджетно-финансовой сфере»,— объяснил он. Закон, по его мнению, позволял мэрам «безнаказанно поднимать себе зарплату выше установленных нормативов за счет бюджетных, народных средств».

В парламенте Хакасии 50 депутатов, а для преодоления вето нужно не менее двух третей от списочного состава (34 голоса). Во фракции ЕР как раз 34 человека, два депутата во фракции ЛДПР, которая поддержала закон, еще 14 мандатов — у КПРФ. В декабре за принятие документа голосовали 29 депутатов, против высказались 11, один воздержался. Дата следующей сессии парламента Хакасии пока не назначена.

В пресс-службе хакасской ЕР не смогли пояснить “Ъ”, означает ли заявление Сергея Сокола, что фракция ЕР откажется от консолидированного голосования по преодолению вето.

«К сожалению, Верховный совет стал инструментом в руках муниципалитетов. Мы уже работаем в интересах не всей республики, а пары муниципалитетов, которые постоянно нарушают Бюджетный кодекс, превышают статьи затрат по зарплатам муниципальных служащих»,— сказал “Ъ” лидер фракции КПРФ Валерий Старостин.

Местный политолог Михаил Верхотуров полагает, что Сергей Сокол хочет подстраховаться: «Что если кто-то из депутатов ЕР будет отсутствовать, проголосует против или воздержится? Соответственно, нужны хотя бы несколько депутатов, входящих во фракцию КПРФ. Вот тут и делается упор на то, что история внепартийная».

Валерий Лавский, Новосибирск