Встреча Каллас и Рубио в Вашингтоне отменена
Встреча главы европейской дипломатии Каи Каллас и госсекретаря США Марко Рубио, запланированная в Вашингтоне 26 февраля, отменена из-за проблем с расписанием. При этом госпожа Каллас уже прибыла в США. Во время двухдневного визита она встретится с американскими конгрессменами и сенаторами.
«Кая Каллас не встретится с госсекретарем Марко Рубио в этот раз из-за проблем с графиком. В последний раз они встречались во время Мюнхенской конференции по безопасности»,— сообщил Euronews пресс-секретарь госпожи Каллас.
29 января Кая Каллас провела первый телефонный разговор с Марко Рубио, по итогам которого стороны заявили о совпадении интересов по Украине и назвали общими вызовами Россию, Китай и Иран. Госсекретарь призывал Европы увеличить расходы на оборону и укрепить трансатлантическую безопасность.
Подробнее — в материале «Ъ» «ЕС протянул США телефонную трубку мира».