Встреча Каллас и Рубио в Вашингтоне отменена

Встреча главы европейской дипломатии Каи Каллас и госсекретаря США Марко Рубио, запланированная в Вашингтоне 26 февраля, отменена из-за проблем с расписанием. При этом госпожа Каллас уже прибыла в США. Во время двухдневного визита она встретится с американскими конгрессменами и сенаторами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки / купить фото Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки / купить фото Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

«Кая Каллас не встретится с госсекретарем Марко Рубио в этот раз из-за проблем с графиком. В последний раз они встречались во время Мюнхенской конференции по безопасности»,— сообщил Euronews пресс-секретарь госпожи Каллас.

29 января Кая Каллас провела первый телефонный разговор с Марко Рубио, по итогам которого стороны заявили о совпадении интересов по Украине и назвали общими вызовами Россию, Китай и Иран. Госсекретарь призывал Европы увеличить расходы на оборону и укрепить трансатлантическую безопасность.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЕС протянул США телефонную трубку мира».

Лусине Баласян