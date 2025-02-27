Volkswagen сдал назад

Российские финансовые активы группы Volkswagen, в том числе банк, лизинговая и факторинговая компании, перешли под контроль Игоря Кима. Таким образом российский предприниматель, ранее приобретший лизинговые активы компаний Volvo и Mitsubishi, расширил свое присутствие в автобизнесе. Эксперты не исключают, что консолидированные активы в будущем могут быть проданы одному из основных игроков на этом рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Ким

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Игорь Ким

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

25 февраля 2025 года Игорь Ким, один из бенефициаров Экспобанка, приобрел 45% в капитале Фольксваген банк Рус, следует из данных ЕГРЮЛ. Кроме того, 55% капитала банка приобрело ООО «Экспомобилити», принадлежащее АО ЦК. По данным «СПАРК-Интерфакс», ЦК является дочерней структурой ООО ДНК, которая принадлежит Игорю Киму. 25 января этого года, согласно данным ЕГРЮЛ, ЦК также стала владельцем 100% долей ООО «Фольксваген Финансовые услуги Рус» (занимается факторингом) и ООО «Фольксваген Груп Финанц» (занимается лизингом), ранее принадлежавших Volkswagen Financial Services AG. В пресс-службе Экспобанка эту новость не прокомментировали, связаться с представителями Игоря Кима не удалось.

Это первый иностранный банк в этом году, который сменил владельца. Дочерний банк германского автоконцерна Volkswagen получил разрешение на продажу от президента РФ 31 декабря 2024 года. Кроме этого, Владимир Путин выдал уже восемь разрешений на продажу отечественным структурам «дочек» иностранных банков. Причем уже в этом году было выдано разрешение на продажу Голдман Сакс банка (см “Ъ” от 1 февраля).

По итогам 2024 года, согласно рейтингу «Интерфакса», Фольксваген банк Рус занимал 135-е место по активам (24 млрд руб.) и 55-е место по капиталу (23,6 млрд руб.). Чистая прибыль (без учета СПОД) за 2024 год превысила 2,2 млрд руб. Банк был создан еще в 2010 году для реализации программ финансирования продаж автомобилей марок концерна Volkswagen.

Ранее Игорь Ким активно развивал автокредитование в Экспобанке и за последние два года дополнил этот бизнес, приобретая активы уходящих иностранных компаний. В частности, в 2023–2024 годах господин Ким с партнерами стали владельцами нескольких лизинговых и производственных активов в автопроме (среди них бывшие российские «дочки» CNH Industrial, Volvo, Mitsubishi). Как отмечает руководитель направления по работе с финансовыми институтами Б1 Геннадий Шинин, приобретение Фольксваген банк Рус «с качественным портфелем автокредитов может быть комплементарно бизнесу самого Экспобанка». Покупка является экономически эффективной для нового владельца «с точки зрения законодательных требований к стоимости сделок с уходящими иностранными компаниями и ценовой разницей между стоимостью сделки и размером чистых активов продаваемого бизнеса», отмечает эксперт. С учетом обязательного дисконта к рыночной стоимости актива покупка обойдется новым собственникам значительно ниже значения капитала. В частности, с октября 2024 года минимальный дисконт к рыночной цене при продаже составляет 60%.

Гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев указывает, что у группы «уже достаточно много активов, связанных с автобизнесом» и в настоящее время «взят фокус в долгосрочной перспективе развивать направления авторынка — сервис, производство, автокредиты, автолизинг». И даже с учетом охлаждения рынка автолизинга (см. “Ъ” от 17 января) и автокредитования эти процессы цикличны и возможен разворот, а «покупка актива с дисконтом даст хороший экономический эффект в среднесрочной перспективе», считает господин Самиев.

Вместе с тем вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отмечает, что даже с учетом последних приобретений «автомобильные» активы господина Кима не займут «большую долю рынка». При этом эксперт указывает: «Многие сделки с активами, которые ранее принадлежали иностранным собственникам, ориентированы на перепродажу». Поэтому в будущем «консолидированный актив можно продать дороже какому-то из основных игроков, кто захочет нарастить долю в автокредитовании и лизинге», считает Антон Шапарин.

Ольга Базутова