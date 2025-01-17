Автолизинг покатился

Сегмент автолизинга в 2024 году покажет отрицательную динамику, участники рынка ждут сокращения числа сделок на 5–7%, а их объема — на 12–20%. Основные причины — высокие кредитные ставки, инфляция и реализованный в 2023 году отложенный спрос, который позволяет лизингополучателям не торопиться с покупкой новых машин. На фоне сложной рыночной конъюнктуры объем сделок в 2025 году может сократиться в пределах 15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Объем нового бизнеса в автолизинге по итогам 2024 года может снизиться на 12% год к году, до 1,6 трлн руб., прогнозирует «Эксперт РА». Младший директор агентства по банковским рейтингам Анатолий Перфильев поясняет, что активность бизнеса существенно снизили высокие процентные ставки и продолжающийся рост цен. Основная причина отрицательной динамики — сокращение сегмента грузового транспорта, который в 2023 году показал очень высокий объем нового бизнеса в условиях реализации отложенного спроса, подчеркивает эксперт.

Директор департамента продаж «Газпромбанк Автолизинга» Николай Фомин отмечает, что рекордных результатов в автолизинге по итогам 2024 года ждать не приходится. По прогнозу компании, новый бизнес в сегменте сократится на 20% год к году, до 1,93 млрд руб. без учета НДС. Управляющий директор ГК «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов прогнозирует сокращение рынка и в сделках — на 5–7%.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ, 11 декабря 2024 года: «Рассчитываем, что адресное финансирование поддержит производство в транспортном секторе и, конечно, у смежников и будет способствовать обновлению автопарка в стране».

Замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров напоминает, что автолизинг традиционно более динамичен, чем другие ниши. «Замедление темпов роста нового бизнеса относительно прошлого года было самым маленьким в сравнении с прочими крупными лизинговыми сегментами»,— говорит он, соглашаясь, что на негативную динамику в первую очередь повлияли высокие ставки, инфляция и удовлетворенный спрос в 2023 году. Последнее позволило лизингополучателям с большей легкостью отложить вопрос получения лизинговой услуги «до наступления лучших времен», добавляет эксперт.

По подсчетам «Эксперт РА», в 2024 году превалирующую долю в автолизинге в денежном выражении сохранят за собой грузовики (55%). По легковым автомобилям и автобусам ожидается рост в пределах 10 процентных пунктов: доли составят примерно 39% и 6% соответственно, уточняет господин Перфильев. Именно эти сегменты автолизинга были драйверами спроса, рассказывали участники рынка (см. “Ъ” от 29 октября 2024 года).

Оценки участников отрасли относительно среднего чека по договору лизинга в 2024 году в автомобильном сегменте разнятся.

По данным «Газпромбанк Автолизинга», средний чек без учета НДС по грузовикам вырос на 9%, до 14,82 млн руб., по легковым автомобилям — на 1%, до 5,86 млн руб., легкому коммерческому транспорту и спецтехнике — на 12%, до 4,18 млн и 23,3 млн руб. соответственно. Во «Флит Автолизинге» фиксируют рост по договору лизинга на 37%. Причины — индексация утильсбора, рост стоимости фондирования и цен на автомобили. По оценке первого замгендиректора ЛК «Европлан» Ильи Ноготкова, средний чек остался на уровне прошлого года — 4,2 млн руб. на одну сделку. В «Альфа-Лизинге» говорят о снижении среднего чека. Как поясняет Максим Агаджанов, это связано со снижением цен на новые предметы лизинга. «Поставщики заинтересованы в распродаже своих стоков, а в условиях высокой ключевой ставки поставщикам невыгодно содержать сток, за который нужно платить рыночные проценты»,— отмечает топ-менеджер. Также на ситуацию влияют скидки производителей, стимулирующие спрос, и факт того, что сейчас клиенты отдают предпочтение наиболее выгодным предметам лизинга с минимальной ценой. «Когда клиент не знает, какой автомобиль ему лучше выбрать, он приобретает самый доступный»,— резюмирует господин Агаджанов. В «Интерлизинге» добавляют, что средний чек в сегменте легковых автомобилей сейчас находится на уровне 7 млн руб., самые востребованные бренды — Lada и китайские Geely, Haval, Tank, JAC.

В «Эксперт РА» полагают, что в 2025 году автолизинг продолжит снижение на фоне сложной рыночной конъюнктуры, а также повышенных инфляционных ожиданий и ключевой ставки. В АКРА не ожидают выраженного роста нового бизнеса в текущем году по тем же причинам. «Столь продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики будет иметь все более комплексное воздействие на лизинг, особенно если рост ставок продолжится»,— считает господин Асатуров. Гендиректор «Флит Автолизинга» Алексей Смирнов прогнозирует, что рынок автолизинга текущего года сократится минимум на 15%. По мнению Максима Агаджанова, в случае дальнейшего роста ключевой ставки и стоимости новых автомобилей спрос на автолизинг может снизиться на 10–15%.

Наталия Мирошниченко