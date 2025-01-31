Goldman Sachs получил разрешение на выход

Российский Голдман Сакс банк, входящий в Goldman Sachs Group, может перейти новым собственникам — ЗАО «Балчуг Капитал», активно инвестирующему на российском рынке. Сам банк небольшой даже по российским меркам, с активами около 5 млрд руб. и капиталом 3,5 млрд руб. С учетом требований российского законодательства покупка может обойтись значительно ниже оценки капитала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Kelly / File Photo / Reuters Фото: Andrew Kelly / File Photo / Reuters

Президент РФ Владимир Путин в пятницу 31 января своим распоряжением разрешил ЗАО «Балчуг Капитал» приобретение 100% долей в уставном капитале ООО «Голдман Сакс банк», входящего в группу одного из крупнейших инвестиционных банков мира Goldman Sachs Group.

Голдман Сакс банк работает на российском рынке с 2008 года. Согласно отчетности, опубликованной на сайте ЦБ, на 1 января 2025 года собственный капитал банка оценивался в 3,48 млрд руб., на 29% больше, чем по итогам 2023 года. Чистая прибыль за прошлый год составила 0,55 млрд руб. (без СПОД), тогда как в 2023 году банк получил убыток в размере 0,87 млрд руб. При этом даже среди иностранных «дочек» он занимал место лишь в пятом десятке по активам (около 5 млрд руб. на 1 октября 2024 года).

Указанные на сайте Голдман Сакс банка телефоны были отключены. «Это небольшой банк для частных компаний, ранее отказался от лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской и брокерской деятельности, а банковская лицензия не позволяет проводить работы с физическими лицами»,— отмечает управляющий партнер АБ «Позен и партнеры» Марина Позен. При этом, по ее словам, «интерес покупателя, вероятнее всего, связан с частными целями, как доходный актив этот банк в настоящее время не выглядит и для его развития потребуется время и вложения».

Впервые продажа банка в рамках указа президента РФ №520 от 5 августа 2022 года одобрена инвестору с зарубежными корнями, не связанному с банковским бизнесом.

Ранее были выданы разрешения на продажу семи «дочек» иностранных банков: в шести случаях покупателями выступали компании с российскими владельцами, а в одном случае — Кредит Европа банк (с турецкими собственниками) (см. “Ъ” от 29 января). ЗАО «Балчуг Капитал» является инвестиционной компанией со штаб-квартирой в Ереване. Она была основана в 2010 году Давидом Амаряном, который занимает должность гендиректора и контролирует всю инвестиционную деятельность. Группа специализируется на длинных/коротких стратегиях, ориентированных на события и ликвидные стратегии, а также на прямых инвестициях.

Судя по всему, «поиск покупателя производился достаточно давно, вопрос оставался в подборе претендента, который имеет высокую вероятность получить одобрение сделки купли-продажи», отмечает заместитель гендиректора «Реестр-Консалтинг» Юрий Коптелов. По его оценке, «исходя из того что баланс банка на текущий момент практически "чистый" и не содержит никаких активов, несущих риски, а размер активов приближен к размеру собственного капитала, то с высокой долей вероятности можно прогнозировать совершение сделки по стоимости капитала банка без использования поправок на дисконт или премию». С учетом обязательного дисконта к рыночной стоимости актива покупка обойдется новым собственникам значительно ниже текущего значения капитала (в частности, в октябре прошлого года минимальный дисконт к рыночной цене при продаже был увеличен с 50% до 60%).

Как заявили в ЗАО «Балчуг Капитал», «банк будет играть ключевую роль в портфеле Balchug Capital, продолжив работу по обслуживанию текущих клиентов, и начнет работу с активами фонда». При этом розничное направление развивать не планируется. Саму сделку предполагается закрыть «в ближайшее время», однако конкретные сроки не раскрываются. Ранее группа уже приобретала активы иностранных владельцев, уходивших из России. Так, в начале 2023 года Balchug Capital выкупила у американской компании Hines московский торговый центр «Метрополис», а у финских компаний EKE и Vicus приобрела крупный бизнес-центр «Пулково Скай» в Санкт-Петербурге.

Ольга Базутова, Ольга Мордюшенко