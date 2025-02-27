Туроператоры подселяются в квартиры

Один из крупнейших операторов делового туризма ГК «Аэроклуб» запустила собственный сервис бронирования квартир и апартаментов. Спрос бизнес-туристов на этот вид размещения за год вырос почти на треть, что объясняется дефицитом гостиничного фонда в части регионов и существенным ростом отельных тарифов. Аренда квартир обходится в среднем на 28% дешевле, но выстраивать отношения с собственниками жилья для турбизнеса не просто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ГК «Аэроклуб» в феврале запустила для клиентов сервис бронирования квартир и апартаментов, рассказали “Ъ” в компании. Сейчас на платформе 16,5 тыс. лотов в 380 населенных пунктах. Речь о больших городах, поселках и деревнях, предложение планируется расширять. Объем инвестиций в проект в компании не раскрывают. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин поясняет, что даже без внедрения новых разработок речь о большом объеме административной работы, которую должны выполнять десятки человек. Инвестиции в проект, по его словам, могли составить до 100 млн руб.

ГК «Аэроклуб» существует с 1994 года, это один из крупнейших туроператоров делового туризма. Компания работает более чем с 2 тыс. корпоративных клиентов, специализируясь на крупном бизнесе. Оборот всей группы превышает 40 млрд руб. в год. Основатель компании Денис Матюхин.

В «Аэроклубе» указывают, что новый сервис запущен в свете роста спроса бизнес-путешественников на проживание в квартирах и апартаментах: за пять лет их доля в общем объеме продаж выросла в несколько раз. В сервисе «Островок Командировки» указывают, что в феврале 2025 года объем бронирований апартаментов деловыми туристами увеличился на 32% год к году. Их доля в структуре продаж составила 16% против 14% годом ранее. Исполнительный директор Trivio Татьяна Леньшина говорит, что количество бронирований жилья деловыми туристами за год выросло в 2,5 раза.

Управляющий директор корпоративного бизнеса «Випсервиса» Галина Полищук называет основной причиной выбора апартаментов для командированных недостаточно развитую инфраструктуру гостиниц в некоторых регионах. Альтернативные средства размещения, по данным «Аэроклуба», чаще всего в командировках выбирают представители добывающей и нефтегазовой промышленности, энергетики, оптовой и розничной торговли. Часто это связано с необходимостью размещения в локациях с ограниченным фондом.

Например, в Братске Иркутской области (здесь расположен крупный алюминиевый завод) на квартиры и апартаменты приходится 19% бронирований размещения по итогам 2024 года, в городе Свободном Амурской области (космодром «Восточный») — 10%, Усть-Лабинске Краснодарского края (аграрные производства) — 7%. Средний показатель по рынку в целом — 2,5%. Вблизи небольших населенных пунктов часто располагаются крупные промышленные объекты, которые посещают бизнес-путешественники. Хотя руководитель «OneTwoTrip для бизнеса» Степан Мастрюков отмечает, что растущий спрос на апартаменты прослеживается и в зарубежных командировках: за год их стали выбирать на 23% чаще.

В «Островке Командировках» интерес к размещению в квартирах связывают и со стремлением оптимизировать бюджет: такие бронирования обходятся в среднем на треть дешевле гостиничных. В «Аэроклубе» говорят, что разница составляет 28%. Директор по маркетингу платформы для организации командировок «Ракета» Дарья Зубрицкая замечает, что все большее арендодателей сейчас готовы предоставлять командировочные документы для отчетности. Госпожа Леньшина говорит, что сейчас на этом рынке нередко работают ИП, которые снимают квартиры у нескольких владельцев на длительный срок и впоследствии пересдают их в субаренду.

В туроператоре «Алеан» обращают внимание на то, что апартаменты сейчас более востребованы и у классических туроператоров: спрос на них за прошлый год вырос на 24%. Но Сергей Ромашкин поясняет, что выстраивать отношения с владельцами жилья для турбизнеса не всегда просто, так как все объекты требуют проверки. Для успешного старта направления должно быть собрано не менее 10 тыс. объектов, поясняет он.

Александра Мерцалова