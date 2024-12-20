Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бизнес разъехался по командировкам

Туристы стали чаще совершать деловые поездки

Растущее санкционное давление стимулирует российский бизнес активнее осваивать новые рынки. Вместе с расширением международного авиасообщения это привело к росту в стране рынка делового туризма. Уже почти 20% командировок приходится на зарубежные направления, лидерами среди которых оказались Китай и ОАЭ. В следующем году число деловых поездок может вырасти еще на 15–20%.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Совокупное число бронирований деловых туристов в 2024 году выросло более чем в полтора раза год к году, подсчитали в «OneTwoTrip для бизнеса». Аналитики сервиса для организации командировок Trivio зафиксировали прирост более чем вдвое. Эксперты платформы «Ракета» отмечают увеличение на 38%. В ГК «Аэроклуб» говорят, что спрос бизнеса на перелеты по России в этом году вырос на 18% к прошлому. Руководитель сервиса «Островок Командировки» Любовь Васильева говорит, что количество гостиничных бронирований внутри страны выросло за год на 63%, за границей — на 42%.

Санкции стимулируют российский бизнес активно искать возможности для инвестиционных проектов, освоения новых рынков и открытия офисов в других регионах и странах, говорит управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова. Любовь Васильева считает важным фактором расширение авиасообщения России с зарубежными странами и отказ компаний от удаленной работы. Растет интерес и к посещению крупных международных мероприятий, говорит она.

В «Аэроклубе» отмечают, что авиаперелет в одну сторону по России экономклассом в этом году обходился российскому бизнесу в среднем в 14,5 тыс. руб., год к году показатель прибавил 14%. Средняя стоимость забронированной ночи в российских отелях для представителей бизнеса за год выросла на 13%, до 5,6 тыс. руб., за рубежом — на 8%, до 17,3 тыс. руб., говорят в «Островке Командировки». Средняя стоимость командировки в целом, по данным «Ракеты», в этом году выросла на 35%. Высокие расходы, по мнению аналитиков, способствуют, в частности, увеличению глубины бронирований: доля поездок, которые планируются за 21 день и более, за год выросла на 4 процентных пункта, до 24%.

Основной спрос на бизнес-поездки, по оценкам «Аэроклуба», в этом году формировали компании нефтегазовой промышленности, ритейлеры и FMCG-компании. В компании самыми популярными внутренними направлениями для деловых поездок в этом году называют Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Единственным существенным направлением, число поездок по которому сократилось, стал Владивосток.

Юлия Липатова говорит, что зарубежные направления в этом году сформировали 18% всех деловых поездок. Показатель ниже, чем в докризисном 2019 году, когда он достигал 24%. У «Островка Командировки» схожа оценка. В Trivio отмечают, что самым растущим и одновременно лидирующим зарубежным направлением стал Китай: спрос на него увеличился в несколько раз. Следом за ним идут ОАЭ, Казахстан, Узбекистан и Турция.

Любовь Васильева говорит, что заметный рост спроса показывали и другие азиатские направления. Число бронирований Японии и Южной Кореи за год выросло более чем в два раза. За счет роста числа поездок средняя стоимость выкупленной ночи в странах сократилась на 14% (до 13 тыс. руб.) и 18% (до 15 тыс. руб.) соответственно, следует из подсчетов «Островка». Директор по маркетингу «Ракеты» Дарья Зубрицкая фиксирует растущий интерес к Индии: число бронирований в этом году выросло вдвое. В то время как Грузия, по ее словам, напротив, потеряла 20% к прошлому году.

На 2025 год сейчас оформлено на 60% больше бронирований бизнес-туристов, чем годом ранее, замечает руководитель «OneTwoTrip для бизнеса» Степан Мастрюков. Он прогнозирует увеличение числа командировок в Китай, Узбекистан и ОАЭ. Постепенно может начать восстанавливаться активность и на направлениях, показывающих последние годы снижение спроса, не исключает он.

Госпожа Липатова предполагает, что в следующем году совокупное число командировок российского бизнеса вырастет на 15–20%. Любовь Васильева тоже прогнозирует развитие рынка бизнес-тревел: «Этому будет способствовать открытие региональных филиалов, перенос штаб-квартир». Хотя эксперт не исключает, что расходы на командировку будут оптимизировать. Путешественники, по ее словам, могут активнее выбирать бюджетные средства размещения, например апартаменты.

Александра Мерцалова

Туристы присмотрелись к загранице

Контекст

Туристический поток из РФ за рубеж в 2025 году может вырасти на 5–10%, но выйти на уровень, который был до пандемии, ему, скорее всего, не удастся. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Эксперт заметил, что на рынок продолжают давить сложности с платежами и отсутствие видимых перспектив появления новых выездных направлений. Одновременно, по его словам, текущее ослабление рубля не оказывает существенного влияния на туристическую активность, компенсируясь общим увеличением доходов. Согласно данным Погранслужбы ФСБ, в январе—сентябре российские туристы совершили 22,5 млн поездок за рубеж. Год к году показатель вырос на 7%, разрыв с докризисным 2019 годом составил 39,6%. В число наиболее востребованных направлений вошли Турция, Китай, ОАЭ, Египет и Таиланд.

Александра Мерцалова

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...