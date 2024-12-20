Бизнес разъехался по командировкам

Растущее санкционное давление стимулирует российский бизнес активнее осваивать новые рынки. Вместе с расширением международного авиасообщения это привело к росту в стране рынка делового туризма. Уже почти 20% командировок приходится на зарубежные направления, лидерами среди которых оказались Китай и ОАЭ. В следующем году число деловых поездок может вырасти еще на 15–20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Совокупное число бронирований деловых туристов в 2024 году выросло более чем в полтора раза год к году, подсчитали в «OneTwoTrip для бизнеса». Аналитики сервиса для организации командировок Trivio зафиксировали прирост более чем вдвое. Эксперты платформы «Ракета» отмечают увеличение на 38%. В ГК «Аэроклуб» говорят, что спрос бизнеса на перелеты по России в этом году вырос на 18% к прошлому. Руководитель сервиса «Островок Командировки» Любовь Васильева говорит, что количество гостиничных бронирований внутри страны выросло за год на 63%, за границей — на 42%.

Санкции стимулируют российский бизнес активно искать возможности для инвестиционных проектов, освоения новых рынков и открытия офисов в других регионах и странах, говорит управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова. Любовь Васильева считает важным фактором расширение авиасообщения России с зарубежными странами и отказ компаний от удаленной работы. Растет интерес и к посещению крупных международных мероприятий, говорит она.

В «Аэроклубе» отмечают, что авиаперелет в одну сторону по России экономклассом в этом году обходился российскому бизнесу в среднем в 14,5 тыс. руб., год к году показатель прибавил 14%. Средняя стоимость забронированной ночи в российских отелях для представителей бизнеса за год выросла на 13%, до 5,6 тыс. руб., за рубежом — на 8%, до 17,3 тыс. руб., говорят в «Островке Командировки». Средняя стоимость командировки в целом, по данным «Ракеты», в этом году выросла на 35%. Высокие расходы, по мнению аналитиков, способствуют, в частности, увеличению глубины бронирований: доля поездок, которые планируются за 21 день и более, за год выросла на 4 процентных пункта, до 24%.

Основной спрос на бизнес-поездки, по оценкам «Аэроклуба», в этом году формировали компании нефтегазовой промышленности, ритейлеры и FMCG-компании. В компании самыми популярными внутренними направлениями для деловых поездок в этом году называют Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Единственным существенным направлением, число поездок по которому сократилось, стал Владивосток.

Юлия Липатова говорит, что зарубежные направления в этом году сформировали 18% всех деловых поездок. Показатель ниже, чем в докризисном 2019 году, когда он достигал 24%. У «Островка Командировки» схожа оценка. В Trivio отмечают, что самым растущим и одновременно лидирующим зарубежным направлением стал Китай: спрос на него увеличился в несколько раз. Следом за ним идут ОАЭ, Казахстан, Узбекистан и Турция.

Любовь Васильева говорит, что заметный рост спроса показывали и другие азиатские направления. Число бронирований Японии и Южной Кореи за год выросло более чем в два раза. За счет роста числа поездок средняя стоимость выкупленной ночи в странах сократилась на 14% (до 13 тыс. руб.) и 18% (до 15 тыс. руб.) соответственно, следует из подсчетов «Островка». Директор по маркетингу «Ракеты» Дарья Зубрицкая фиксирует растущий интерес к Индии: число бронирований в этом году выросло вдвое. В то время как Грузия, по ее словам, напротив, потеряла 20% к прошлому году.

На 2025 год сейчас оформлено на 60% больше бронирований бизнес-туристов, чем годом ранее, замечает руководитель «OneTwoTrip для бизнеса» Степан Мастрюков. Он прогнозирует увеличение числа командировок в Китай, Узбекистан и ОАЭ. Постепенно может начать восстанавливаться активность и на направлениях, показывающих последние годы снижение спроса, не исключает он.

Госпожа Липатова предполагает, что в следующем году совокупное число командировок российского бизнеса вырастет на 15–20%. Любовь Васильева тоже прогнозирует развитие рынка бизнес-тревел: «Этому будет способствовать открытие региональных филиалов, перенос штаб-квартир». Хотя эксперт не исключает, что расходы на командировку будут оптимизировать. Путешественники, по ее словам, могут активнее выбирать бюджетные средства размещения, например апартаменты.

Александра Мерцалова