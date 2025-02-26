Не состоялись торги на капремонт усадьбы Волковой в Белгороде за 46 млн рублей

Никто не заявился на участие в электронном аукционе по выбору подрядчика для капитального ремонта объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения на улице Корочанская, 318 в Белгороде. Речь идет о доме и конюшне, которые в комплексе представляют собой усадьбу Волковой.

Торги признаны несостоявшимися. Согласно порталу госзакупок, новый тендер пока не объявлен.

Начальная цена контракта составляла 46 млн руб. По условиям закупки, победителю аукциона нужно было до 1 мая 2026 года выполнить общестроительные и демонтажные работы, отремонтировать инженерные системы, благоустроить и озеленить территорию.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал о старте аукциона на обновление другого ОКН — «Здание Духовной семинарии» в Воронеже. Стартовая стоимость работ составляет 61,2 млн руб.

Юрий Голубь