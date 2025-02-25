Здание воронежской духовной семинарии хотят отремонтировать за 61 млн рублей

Министерство строительства Воронежской области объявило аукцион по выбору подрядчика для ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия (ОКН) регионального значения «Здание Духовной семинарии» на проспекте Революции, 29 в облцентре. Начальная цена контракта — 61,2 млн руб., сообщается на портале госзакупок. Здание, построенное в 1822 году, сейчас используется для местного техникума строительных технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

На объекте планируются работы, включающие восстановление архитектурных и конструктивных элементов здания. Также будут обновлены актовый зал и фрагменты фасада, инженерные системы — отопление, вентиляция, кондиционирование, теплоснабжение и электроснабжение, сети связи, пожарная и охранная сигнализации. Работы должны пройти с даты заключения контракта до 1 марта 2026 года.

Заявки на участие в торгах принимаются до 4 марта, итоги планируется подвести 6 марта.

В середине февраля фонд капитального ремонта Воронежской области сообщал о планах обновления 19 ОКН в регионе за 192,6 млн руб. Работы хотят провести в этом году.

Анна Швечикова