В Белгороде хотят отремонтировать усадьбу Волковой за 46 млн рублей

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства администрации Белгорода» объявило аукцион по выбору подрядчика для капитального ремонта объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Усадьба Волковой-комплекс: главный дом, конюшня». Начальная цена контракта составляет 46 млн руб., сообщается на портале госзакупок. Источник финансирования — бюджет облцентра.

Работы требуется выполнить в здании на улице Корочанская, 318 в Белгороде с даты заключения контракта до 1 мая 2026 года. Подрядчику предстоит отремонтировать кровлю, чердачное перекрытие, стены и плиты пола, обновить системы водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, отопления, вентиляции, тепловую сеть, сети связи, а также — выполнить благоустройство и озеленение территории.

Подавать заявки на участие в аукционе можно до 19 февраля, итоги планируется подвести 21 февраля.

На этой неделе воронежский фонд капремонта сообщил о планах отремонтировать в 2025 году 19 ОКН за 192,6 млн руб. в сумме.

Алина Морозова