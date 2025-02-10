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Иран выдал переговорную реакцию

Тегеран увеличивает запасы уранового концентрата

Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами объявил о планах открытия в стране нового завода по производству «желтого кека» — уранового концентрата, который может лечь в основу как гражданского ядерного топлива, так и материалов военного назначения. Заявление господина Эслами прозвучало на фоне участившихся сигналов президента США Дональда Трампа о необходимости переговоров по иранской ядерной программе. Американская разведка полагает: Тегеран разрабатывает планы срочного создания «грубого» атомного оружия.

Иранские женщины образуют «живую цепь» в поддержку ядерной программы около Исфаханского завода, где находятся установки для конверсии урана, 5 ноября 2019 года

Иранские женщины образуют «живую цепь» в поддержку ядерной программы около Исфаханского завода, где находятся установки для конверсии урана, 5 ноября 2019 года

Фото: Vahid Salemi, File / AP

Иранские женщины образуют «живую цепь» в поддержку ядерной программы около Исфаханского завода, где находятся установки для конверсии урана, 5 ноября 2019 года

Фото: Vahid Salemi, File / AP

О планах запустить завод, который бы усилил возможности Исламской Республики в сфере производства оксида урана, Мохаммад Эслами проинформировал во время посещения одного из урановых месторождений в центральной провинции Йезд. По его словам, проектируемый объект должен будет производить 20 т «желтого кека» в год.

Заявление прозвучало на фоне признаков изменения позиции иранского истеблишмента по отношению к проблеме военного атома. Представители военного командования недавно обратились к верховному лидеру Исламской Республики Али Хаменеи с просьбой пересмотреть свою фетву о запрете ядерного оружия в стране, утверждает The Telegraph. Авторы послания уверены: этого требует рост угроз на Ближнем Востоке.

Отдельно обращает на себя внимание то, что в публичных комментариях иранские власти все чаще подвергают критике саму идею ядерных переговоров с западными странами.

«Трамп все говорит о том, что готов вести переговоры с Ираном. В то же время он подписывает все новые указы с антииранскими происками»,— посетовал президент страны Масуд Пезешкиан в понедельник во время национальных торжеств по случаю 46-й годовщины исламской революции.

Как заметил, в свою очередь, глава МИД Ирана Аббас Арагчи, в диалоге с Вашингтоном нет никакой логики, если тот не отказывается от санкций. «Какой здравомыслящий человек согласится вступить в переговорный процесс под давлением и угрозами? Их цель на этих переговорах — капитуляция (Тегерана.— “Ъ”). Иран никогда не сдастся»,— подчеркнул господин Арагчи.

На днях в разговоре с The New York Post на «борту номер один» президент США снова высказался о необходимости договориться с Ираном по ядерной проблеме. «Я бы предпочел это, чем разбомбить его к чертям»,— рассудил Дональд Трамп.

В 2018 году по инициативе господина Трампа США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — многостороннего договора, который ослаблял санкции против Ирана в обмен на оптимизацию его ядерной программы. Среди всего прочего документ вводил усиленные международные инспекции на объектах всей цепочки ядерного производства. Но на сегодня Тегеран ограничил доступ инспекторов к своей инфраструктуре.

Еще два года назад ОАЭИ объявляла о желании увеличить национальное производство оксида урана на 50%. «Мы планируем поставлять необходимые материалы для выработки ядерной энергии, а также обеспечивать себя ядерным топливом, необходимым для производства различных радиофармпрепаратов и других гражданских целей»,— отмечал тогда господин Эслами.

Более того, Тегеран заподозрили в планах нарастить запасы этого сырья за счет импорта. Источники французской газеты Le Monde сообщили в 2024 году, что Иран пытался договориться с руководством Нигера о приобретении 300 т «желтого кека» с одного из местных урановых месторождений, где на тот момент сохранял ограниченный оперативный контроль французский атомный гигант Orano. Объем предполагаемой сделки тогда оценивался в $56 млн.

США подозревают, что Тегеран рассчитывает создать бомбу примитивного образца.

Разведданные, собранные в последние месяцы президентского правления Джо Байдена, указывают на то, что иранские исследователи ищут рецепт быстрого производства «грубого» ядерного оружия, которое сложно использовать в наступательных целях, но можно представить как средство сдерживания, заявили источники The New York Times (NYT).

NYT не исключает, что иранские ядерщики вернулись к изучению тех данных, которые передал им отец пакистанской ядерной бомбы Абдул-Кадир Хан. В 1980-х годах пакистанский ядерщик поделился с Тегераном секретными чертежами для создания центрифуг.

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Но совсем не исключено, что заявления о наращивании ядерного производства могут быть и тактической уловкой. В 2010 году в преддверии очередного раунда переговоров по СВПД в Женеве иранская сторона внезапно объявила о выходе на самообеспечение в производстве уранового концентрата. Али Акбар Салехи, возглавлявший на тот момент ОАЭИ, открыто признал, что «первая партия "желтого кека", произведенного внутри страны» — это хорошая возможность вести переговоры «с силой и авторитетом».

Вполне возможно, что последнее объявление о строительстве завода в провинции Йезд преследовало те же цели.

Нил Кербелов

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