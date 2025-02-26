«Трамп додавил Зеленского»

В США и Европе главной темой обсуждения стало достижение договоренности между США и Украиной по критическим минералам. Кто-то обвиняет Дональда Трампа в желании нажиться на Украине. Кто-то говорит, что сделка поможет ему оправдывать оказание помощи Украине. И очень многие рассматривают ее как элемент противостояния США и Китая в войне за стратегические минералы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Украинская сторона на Мюнхенской конференции (14 февраля 2025 года)

Фото: Leah Millis / Reuters Украинская сторона на Мюнхенской конференции (14 февраля 2025 года)

Фото: Leah Millis / Reuters

США и Украина согласовали сделку по минералам

В подтверждение меркантильного подхода Трампа к международным отношениям сделка (с Украиной.— “Ъ”) похожа на предыдущие шаги американского президента по усилению экономического потенциала США путем давления на союзников, таких как Канада и Колумбия, чтобы они подчинились требованиям (Трампа.— “Ъ”) или по меньшей мере начали по ним переговоры.

Критики отмечают, что предыдущий проект сделки не принимал во внимание цену жизней, которую Украина уже отдала, заплатив за безопасность Европы — отразив первый натиск России, предотвратив присутствие России на границах НАТО дальше к западу и измотав армию Москвы за три года упорных сражений.

Трамп перезапускает войну за стратегические материалы с Китаем

Президент США одержим доступом к редкоземельным элементам и другим важнейшим минералам. Потому что они необходимы… для безопасности Соединенных Штатов и роста их экономики… И потому что это та область, где Пекин насмехается над США. На Украине, где в недрах полно лития, титана, графита и других полезных ископаемых, Дональд Трамп разыгрывает козырную карту. Он делает добычу важнейших полезных ископаемых условием продолжения поддержки со стороны США.

Украина согласилась на сделку по правам на минералы с США

Подписание соглашения будет личной победой для Зеленского, который добивался личной встречи с Трампом, но вместо этого был вынужден наблюдать, как США начали переговоры с Москвой о том, как закончить войну — без участия Украины в этих переговорах. Украинский президент ранее уже отказался подписать сделку, которую ему представил менее высокопоставленный чиновник, министр финансов Скотт Бессент. Отказ Зеленского привел к резкому ухудшению отношений между Вашингтоном и Киевом.

В свою очередь, Кремль, надеясь еще больше отдалить Вашингтон от Киева, недавно высказал собственное предложение для США по предоставлению доступа к минеральным ресурсам в России, а также в оккупированных Россией частях Украины. Тем временем Европа представила для Украины свое собственное предложение по правам на разработку минеральных ресурсов.

Что такое критические минералы Украины и зачем они Трампу?

Большая причина, почему Трамп так стремится заполучить критически важные минералы Украины,— Китай. Сейчас еще больше, чем когда-либо, азиатская сверхдержава является мировой фабрикой, и это означает, что место в мире, где добываются критические минералы, становится решающим плацдармом в цепочке поставок… Когда Трамп фактически провоцирует торговую войну с Китаем, вводя высокие пошлины на китайские товары, доступ к критическим минералам оказывается для США под возможной угрозой… Мир прямо до неприличия захвачен гонкой за минеральными богатствами. Они являются кирпичиками экономики будущего, и если США не заполучат их, то это сделает кто-то другой.

Украина достигла соглашения с США по условиям сделки по минералам

Трамп додавил Зеленского, чтобы тот принял соглашение… Соглашение дает Трампу возможность «купить» согласие своих сторонников на дальнейшую поддержку Украины, особенно если Вашингтону потребуется утверждение Конгрессом дополнительной помощи Украине в случае затягивания переговоров с Россией… Сделка даст Киеву право продолжить воевать.

Украина и США завершают сделку по минералам, газу и нефти

Это соглашение было требованием администрации Трампа, который не намерен поддерживать маленькую европейскую нацию, если взамен не будет выгод для экономики США. По его мнению, это первый шаг перед переговорами с российским агрессором о прекращении огня.

США и Украина, похоже, договорились

В последние дни вокруг соглашения разгорелись жаркие дебаты, поскольку украинский президент изначально отказался его подписывать. Не только на Украине, но и в европейских странах вызвало возмущение то, что Трамп, по-видимому, рассматривает раздираемую войной страну, подвергшуюся значительным разрушениям, как возможность для выгодной сделки.

Подготовили: Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик, Николай Зубов