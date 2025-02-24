Британия приняла крупнейший пакет санкций против России

Правительство Великобритании расширило антироссийские санкции на 107 позиций. Под ограничения попали бизнесмены Роман и Глеб Троценко, гендиректор телеканала «Царьград» Наталья Тюрина, российский банкир Игорь Ким, замглавы МЧС РФ Денис Попов. Также в санкционный список внесены 40 судов, финансовые организации, министр обороны КНДР Но Гван Чхоль и северокорейские генералы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Санкции Великобритании коснулись авиакомпании S7 и ее владельца Владислава Филева, сенатора Арсена Канокова, бизнесменов Эдуарда Худайнатова, Мишеля Литвака, гендиректора энергетической компании «Форвард Энерго» Вячеслава Кожевникова, исполнительного директора «Иркутской нефтяной компании» Николая Буйнова, руководителя «Главного центра специальной связи» Ивана Гайчени. Санкции также введены против компаний из стран Центральной Азии, Турции, Таиланда, Индии и Китая за поставки электроники в Россию.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на онлайн-саммите стран G7 заявил, что по случаю третьей годовщины боевых действий на Украине Лондон вводит крупнейший с 24 февраля 2022 года пакет санкций. «Он охватывает различные сферы от российского теневого флота до компаний в Китае и в других странах, которые посылают военные компоненты»,— сказал Кир Стармер. «Мне ясно, что G7 должна быть готова взять на себя больше рисков, в том числе связанных с ограничением цен на нефть, введением санкций против российских нефтяных гигантов и преследованием банков, которые позволяют обходить санкции»,— призвал он западных партнеров.

Сегодня, 24 февраля, Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России, в который внесены 48 физических и 35 юридических лиц. Среди прочего для 13 российских банков запретили доступ к системе SWIFT; 74 судна попали под санкции как часть так называемого теневого флота; запрещен импорт первичного алюминия из России и вещание в Европе восьми российских СМИ .

Лусине Баласян