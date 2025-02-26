Кремль не комментирует готовящуюся сделку Украины и США по металлам

Кремль до официальных заявлений не намерен комментировать планы президента Украины Владимира Зеленского заключить сделку с США по редкоземельным металлам, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что по информации СМИ «трудно ориентироваться».

Во время брифинга господин Песков сказал, что «пока каких-то официальных заявлений на этот счет нет». Он упомянул данные западных СМИ о том, что в пятницу, 28 февраля, господин Зеленский посетит Вашингтон. По мнению пресс-секретаря, «скорее всего, конечно, будут попытки наполнить этот визит чем-то субстантивным».

«Что касается заявлений источников и публикаций прессы, то в последнее так много этого всего и так мало всего соответствует действительности. По этому очень трудно ориентироваться»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

О том, что господин Зеленский может отправиться в Вашингтон для подписания соглашения по редкоземельным металлам, писали Reuters и Financial Times. Соглашение предусматривает создание фонда, в который Киев будет вносить 50% доходов от «будущей монетизации» полезных ископаемых. Президент США Дональд Трамп оценил соглашение с Украиной в $1 трлн.

О соглашении Киева и Вашингтона — в материале «Ъ» «Мир в обмен на недра».