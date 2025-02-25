FT: Украина и США согласовали сделку по природным ресурсам

Украина и США согласовали условия соглашения по совместной разработке минеральных ресурсов, включая нефть и газ, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на украинских чиновников. Сделка была одобрена после того, как Вашингтон отказался от требований получить от Киева $500 млрд в качестве компенсации. По информации газеты, подписать соглашение должны во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в ближайшие недели.

Как утверждают украинские чиновники, им удалось договориться «о гораздо более выгодных условиях» сделки. При этом в согласованном проекте нет явных гарантий безопасности от США, пишет FT. Документ предусматривает создание фонда, в который Киев будет вносить 50% доходов от «будущей монетизации» полезных ископаемых.

«Соглашение о добыче полезных ископаемых — это лишь часть картины. Мы неоднократно слышали от администрации США, что это часть более масштабной картины»,— сказала изданию вице-премьер Украины Ольга Стефанишина. Украина рассчитывает, что сделка улучшит отношения с администрацией президента США Дональда Трампа.

По информации FT, сделка была одобрена министрами юстиции, экономики и иностранных дел Украины и США. AFP со ссылкой на неназванного украинского чиновника пишет, что Киев может подписать документ уже в пятницу, 28 февраля.

США дважды попытались представить Украине соглашение по редкоземельным металлам: во время визита в Киев министра финансов Соединенных Штатов Скотта Бессента и на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Президент Дональд Трамп утверждает, что США выделили на помощь Украине $350 млрд и имеют право компенсировать эти средства за счет прибыли от украинских полезных ископаемых.

Подробнее — в материале «Ъ» «Металл раздора».

Новость дополняется.