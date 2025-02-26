WSJ: план США не подразумевает гарантий безопасности Украины

Президент США Дональд Трамп стремится достичь соглашения по российско-украинскому конфликту, которое не предполагает гарантий безопасности Киева со стороны Вашингтона на случай возобновления боевых действий, пишет WSJ со ссылкой на источник в Белом доме. По его словам, США не намерены отправлять на Украину американских военнослужащих для миротворческой миссии после прекращения огня.

Вопрос о гарантиях безопасности обсуждался во время переговоров Дональда Трампа и президента Франции Эмманюэля Макрона в Вашингтоне 24 февраля. По словам источника WSJ, французский лидер призывал США обеспечить военную поддержку европейским миротворцам и американский президент «был не против этой идеи». При этом, как сообщал источник Financial Times, договоренности достигнуто не было.

Великобритания и Франция подготовили план, предполагающий отправку на Украину европейских миротворцев в качестве гарантии безопасности. Как ожидается, 27 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече с Дональдом Трампом еще раз обсудит с ним эту инициативу, для которой Европе требуется военная поддержка США. Господин Трамп, общаясь накануне с журналистами Белого дома, согласился с тем, что миротворцы необходимы для контроля за режимом прекращения огня, но «в форме, которая приемлема для каждого».

О переговорах Макрона и Трампа — в материале «Ъ» «Много хорошего в направлении мира».

Лусине Баласян