FT: Макрон не убедил Трампа в необходимости поддержки войск ЕС на Украине

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Франции Эманюэллем Макроном не дал конкретных обязательств по поддержке европейского контингента на Украине для контроля за перемирием, сообщило издание Financial Times со ссылкой на источник во французском правительстве.

Французский чиновник, пожелавший остаться анонимным, отметил, что окончательной договоренности о поддержке США западного контингента на Украине пока нет. Однако Дональд Трамп не возражал против предоставления американских гарантий безопасности для этого контингента.

Собеседник FT также подчеркнул, что значительная часть обсуждения между Трампам и президентом Франции Эмманюэлем Макроном была посвящена вопросу обеспечения соблюдения Россией условий прекращения огня. Особое внимание уделялось тому, как избежать повторения ситуации с минскими соглашениями 2015-2016 годов.

Ранее власти Франции и Великобритании заявили о готовности взять на себя основную часть послевоенной безопасности на Украине, но для этого им необходима логистическая и разведывательная поддержка со стороны США. Встреча Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона прошла в Вашингтоне 24 февраля. 27 февраля в Вашингтон прибудет премьер-министр Великобритании Кир Страммер.