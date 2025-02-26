В ЮАР сорвали проукраинский митинг песней «Сигма-бой»

В Южноафриканской Республике (ЮАР) прошла акция с призывом прекратить военную операцию на Украине. Митинг прервала группа людей с российскими флагами, сообщает издание Independent Online (IOL). Согласно видео в соцсетях, они включили песню российских исполнительниц «Сигма-бой». Пришлось вмешаться полиции, никого не задержали.

Акцию организовала «Ассоциация украинцев ЮАР» (UASA), она проходила на пирсе Уэйл-Бон в курортной зоне Умхланге. По словам представительницы UASA Кати Федькиной, они собрались, чтобы почтить память погибших, а также призвать правительство ЮАР и международное сообщество выступить против боевых действий на Украине. Число участников митинга не приводится.

«Во время нашей мирной демонстрации появилась группа людей с российскими флагами... Мы пытались спросить их, чего они там стоят, но никто из группы не смог объяснить, что они делают и почему»,— заявила она. На место прибыла полиция, чтобы разнять группы. Тем, у кого были российские флаги, приказали разойтись.

Песня «Сигма бой» вышла в октябре 2024 года, ее исполняет дуэт Betsy — Светлана Чертищева (11 лет) и Мария Янковская (12 лет). В январе 2025 года трек занял седьмую строчку в одном из чартов Billboard. Депутат Европарламента от немецкой партии Volt Нела Риль говорила, что трек пропагандирует пророссийские идеи европейскому обществу, и предложила его запретить.

Подробности — в материале «Ъ-Спб» «Sigma Boy везде не свой».