Бой по новым правилам

Отечественная музыкальная индустрия активно обсуждает присутствие в чартах американского журнала Billboard песни «Сигма Бой» дуэта Betsy (Светланы Чертищевой) и Марии Янковской. На данный момент песня находится на 7-м месте чарта Hot Dance/Pop Songs. Важность этого факта взвешивает Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполнительницы песни «Сигма Бой» Бетси (слева) и Мария Янковская

Фото: Rhymes Music Исполнительницы песни «Сигма Бой» Бетси (слева) и Мария Янковская

Фото: Rhymes Music

Первое попадание российской популярной музыки в чарт, фиксирующий лучшие продажи музыки в США, относится еще к прошлому веку. Дебютный альбом группы «Парк Горького» «Gorky Park» (1989) провел 21 неделю в престижном списке альбомов Billboard 200, показав в качестве максимального результата 80-е место. Лид-сингл «Bang» добрался до 41-го места в биллбордовском чарте Hot Mainstream Rock Tracks («горячих мейнстримных рок-хитов»), а песня «Try To Find Me» попала на 81-е место в «горячей сотне» Billboard. В чарт Billboard 200 в том же 1989 году попал и альбом Бориса Гребенщикова (признан в РФ иностранным агентом) «Radio Silence», но лишь на 198-е место.

Лучший результат русских музыкантов в Billboard — t.A.T.u. с альбомом «200 km/h In The Wrong Lane» (2002, 13-е место в Billboard 200) и синглами «All The Things She Said» («Я сошла с ума») на 20-м месте в Billboard 100 и «Not Gonna Get Us» («Нас не догонят») в танцевальном чарте.

Этими названиями присутствие наших соотечественников в списках популярности Billboard не ограничивается. В тучные 2000-е промовозможности поп-артистов и их спонсоров были крайне широки, и в «неглавных» чартах Billboard можно было обнаружить Настю Задорожную с песней «I Will» (2007, 41-е место в Hot Adult Contemporary Tracks), Валерию с песней «Wild!» (2009, 25-е место в Billboard Hot Dance Club Songs) или ныне забытую певицу по имени Джулия Кова («Beep Beep», 2008, 27-е место в Hot Dance Club Songs). Большого следа в истории популярной музыки эти песни не оставили, зато факт присутствия в Billboard остался в портфолио артистов.

Все эти песни появлялись в те времена, когда популярность ковалась в эфирах FM-радио и музыкальных телеканалов, а также на рынке физических носителей. «Сигма Бой» — песня другой эпохи, эпохи социальных сетей, стриминг-платформ и TikTok-трендов.

По сути, «Сигма Бой» — это примитивная детская песенка без претензий на полет композиторской мысли.

Проще нее, возможно, только «Baby Shark», песня, первой в истории набравшая 10 млрд просмотров клипа в YouTube (сейчас — 15 млрд). И именно для того, чтобы создать гениально-примитивный хит для всего мира, нужен особый талант и знание детской аудитории. Так что неудивительно, что автор музыки «Сигма Бой» — отец Betsy Михаил Чертищев, на счету которого — саундтреки к мультикам из франшизы про трех богатырей, а также к «Барбоскиным» и «Лунтику». «Сигма Бой» — не первый вирусный хит в биографии его 11-летней дочери: в 2022 году по всему миру в ее исполнении гремел трек «Simple Dimple Pop It Squish». Но «Сигма Бой» все равно «выстрелил» громче.

Текст для этой песни написал Мукка, он же Серафим Сидорин, исполнитель скандального хита 2018 года «Девочка с каре». К нынешнему моменту собственной карьеры продюсер перешел от циничного подросткового мамбл-рока к поп-року для более взрослой аудитории. А для трека «Сигма Бой» он освежил свое знание интернет-сленга и всевозможных уличных англицизмов: «Sigma, sigma boy, бэк на стол, достаю бэнкролл. Я куплю все Skittles, Snickers, точно будешь мой, boy. Sigma, sigma boy — я икона твоих икон. Обо мне мечтают так, как будто я биткойн, понял?»

Считается, что «сигма-самцы» — это независимые герои-одиночки, ассоциирующиеся с персонажами из «Американского психопата», «Бойцовского клуба» и «Джона Уика». Но Betsy в интервью «Вокруг ТВ» объясняет по-другому: «Сигма-бой — это очень самоуверенный мальчишка, которому никто не нужен и при этом в него влюбляются все девчонки. Идею придумал мой папа, а на нас ее протестировали. Мы ее немного додумали — стали делать "сигму" — это когда ты поочередно вытягиваешь губы вперед, как поцелуйчик, и широко улыбаешься».

Трек выпустил рекорд-лейбл Rhymes Music. В его каталоге — абсолютно молодежные герои Дора, «Кис-кис», SQWOZ BAB, Мэйби Бэйби и др. В разные времена Rhymes Music приложили руку к продвижению Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), Тимы Белорусских, Джизуса, группы «Папин Олимпос», то есть артистов, определивших образ и звучание популярной музыки последнего десятилетия.

Таким образом, прорыв Betsy и Марии Янковской — результат консолидированных действий музыкантов, продюсеров, медиакомпаний и инфлюенсеров, работающих с аудиторией разных поколений.

Кинокомпозитор, скандальный мамбл-рокер, девочки-блогеры, сотрудничающие с детскими телеканалами, успешный рекорд-лейбл с кучей хитов в каталоге, а еще — Ксения Собчак, записывавшая видео под «Сигма Боя», и немецкий пранкер Симон, провоцирующий пассажиров метро, включая поп-хиты в мюнхенском метро. На прошлой неделе он устроил подобный челлендж вместе с Марией Янковской.

Вся эта история выглядит как полноценный международный сюжет, в котором нет никакого акцента на российском происхождении песни и ее исполнительниц. При этом для самих девочек какое-то там место в чарте Billboard, главном или второстепенном танцевальном, менее значимо, нежели TikTok, Shazam и YouTube. Об этом Betsy заявила в интервью Russia Today, назвав при этом Billboard «соцсетью». Чарт, 35 лет назад казавшийся российским музыкантам вершиной, которая им наконец практически покорилась, теперь видится им какой-то необязательной «соцсетью», которая и на карьеру-то не влияет.